Нудьга – не ворог: наука каже, що вона корисна для мозку і нервової системи

Більшість людей сприймають нудьгу як негативний стан, і всіляко намагаються його уникати. І дарма!

Вчені з Університету Саншайн-Кост (Австралія) пояснили, що короткі періоди нудьги – це природний спосіб перезавантажити нервову систему та стимулювати креативність, пише The Conversation.

Нудьга виникає, коли знижується наша здатність утримувати увагу та концентруватись. У цей момент активується так звана мережа пасивного режиму мозку – вона відповідає за саморефлексію та внутрішні думки. Водночас знижується активність "виконавчої" мережі, яка зазвичай утримує нас зосередженими.

Такі зміни – не поломка, а стратегія виживання: мозок сигналізує, що треба змінити діяльність, і водночас переходить у режим "перезарядки".

Тож нудьга необхідна в епоху перевантаження інформацією, що стимулює симпатичну нервову систему (вона відповідає за реакцію "бий або тікай"). Але коли вона залишається активованою занадто довго, виникає емоційне вигорання, тривожність і фізичне виснаження.

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Усунення нудьги з нашого життя позбавляє нас природного способу знизити рівень стресу.

Користь нудьги:

стимулює креативність і "потік думок";

розвиває самостійне мислення без зовнішніх подразників;

може покращити емоційну стійкість, дозволяючи навчитися "переживати" емоції без втечі в гаджети;

зменшує залежність від миттєвого задоволення (наприклад, нескінченний скролінг);

перевантажує нервову систему, допомагаючи зменшити тривожність.

Однак чим менше люди відчувають нудьгу, тим менше мозок готовий з нею справлятися, застерігають вчені з Mayo Clinic.

Тож варто нудьгувати правильно. Наприклад, не залипати в телефоні, не слухати фоново музику чи Youtube, бо в цей час мозок все одно відволікається на обробку інформації.

Науковці радять нудьгувати на самоті і завжди мати напоготові олівець і блокнот, аби швидко написати ідеї, що неодмінно зʼявляться після (або під час) нудьгування.

Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, чому мозок "закипає" від соцмереж.