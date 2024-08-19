Гортаєте відео, щоб врятуватися від нудьги? Вчені запевняють, ви робите собі тільки гірше

Вчені виявили, чому від гортання відео у соцмережах підвищується нудьга

Якщо ви гортаєте відео у TikTok та YouTube, щоб не було нудно, – маємо для вас погану новину. Вчені виявили, що скролінг роликів навпаки може посилити нудьгу.

Таких висновків вони дійшли у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Journal of Experimental Psychology: General, пише The Guardian.

За словами провідної авторки дослідження Кеті Тем, нудьга тісно пов'язана з увагою.

"Ми відчуваємо нудьгу, коли існує розрив між тим, наскільки ми залучені, і тим, наскільки ми хочемо бути залученими. Коли люди постійно перемикають відео, вони стають менш залученими та шукають щось цікавіше. Це може призвести до посилення почуття нудьги", – пояснила вона.

Під час дослідження науковці провели сім експериментів, в яких взяли участь понад 1200 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Перший з них показав, що люди схильні частіше перемикатися між відео, коли вони вважають контент нудним.

Після результатів другого експерименту вчені припустили, що люди вважають, що можливість пролистати відео зробить перегляд менш нудним.

Однак подальші експерименти команди показали, що це не так.

Читайте також : 7 методів, які допоможуть не відволікатися та концентрувати увагу

Дані, отримані від групи зі 166 студентів, свідчать про те, що їм було нудніше, коли їм дозволяли пропускати відео, ніж коли вони не мали такої можливості.

Потім результати, отримані від групи зі 159 студентів, показали, що вони повідомляли про вищий рівень нудьги, коли їм давали добірку п'ятихвилинних відео, між якими вони могли перемикатися, порівняно з переглядом одного 10-хвилинного відео.

Дослідники отримали схожі результати, коли повторили останній експеримент зі 174 студентами, яким дозволили самостійно вибирати відео з YouTube.

Водночас коли вчені проаналізували результати 175 учасників ширшого вікового діапазону, то не виявили жодної різниці у відчуттях нудьги, коли їм давали дивитися п'ятихвилинні відео та одне 10-хвилинне відео. Також на рівень їхньої нудьги впливав порядок, в якому учасники виконували завдання з перегляду – на відміну від попередніх експериментів.

За словами Кеті Тем, одним із пояснень відмінностей можуть бути саме демографічні фактори.

"Ми припустили, що люди різного віку можуть мати різні звички, коли справа доходить до перегляду відео та перемикання.

Те, як люди споживають відео і як це впливає на нудьгу, може відрізнятися залежно від віку та звичок до цифрових медіа, але для вивчення цього питання потрібні подальші дослідження", – зауважила вона.

Науковиця зазначає, що можливо, варто не поспішати, перш ніж натискати кнопки перемотування вперед або пропуску відео.

"Подібно до того, як ми платимо за ефект присутності в кінотеатрі, задоволення часто приходить від занурення у відео, а не від його пролистування", – додала вона.

Нагадаємо, Генеральний хірург США заявив, що соцмережі можуть шкодити психічному здоров'ю підлітків, зокрема дівчат.