Препарати (не) для схуднення. Чому Оземпік завоював світ та які це може мати наслідки для здоров'я

Чи існує пігулка, яку можна проковтнути та худнути без проблем? І кому насправді потрібні ефективні таблетки для схуднення?

У пошуках чарівної пігулки, щоб скинути кілька зайвих кіло, люди натрапили на препарат Оземпік , який викликав справжню лихоманку та помилково став вважатись ледь не чудодійним засобом для втрати ваги, хоч призначений для лікування діабету.

Данська компанія Novo Nordisk, яка випустила цей препарат дуже збагатилась, що пов’язано більшою мірою не з продажем ліків за призначення для діабетиків, а з їхнім застосуванням поза показаннями.

Після хвилі реклами лікарського засобу Оземпік в соцмережах та відгуків про "легке схуднення" постають питання: для кого насправді цей препарат та наскільки він безпечний? Та чи існують пігулки, справді призначені для схуднення?

“УП.Життя” дізналася, чому препарат Оземпік, який призначений для лікування діабету, такий популярний серед тих, хто хоче схуднути, як діють препарати для боротьби з ожирінням, які в них "за" і "проти" та кому можна їх вживати.

Для дослідження теми УП. Життя поспілкувалася з експертами:

ендокринологинею Анастасією Галецькою;

дієтологинею Тетяною Антофійчук.

Разом з лікарями та з допомогою джерел WebMD, MedicalNewsToday, FDA, Wiley Online Library, The Harvard Gazette, National Library of Medicine, Cleveland Clinic, The New York Times, ScienceDirect та Healthline відповіли на такі питання:

чи шкідливі таблетки для схуднення;

чи всі таблетки для схуднення дієві та безпечні;

що не так з препаратом Оземпік;

як працюють препарати для схуднення;

Коли потрібно пити таблетки для схуднення

Зазвичай препарати для схуднення призначають дорослим з ожирінням або надмірною вагою та принаймні одним захворюванням, пов'язаним зі змінами ваги:

діабет 2 типу;

високий артеріальний тиск;

високий рівень холестерину.

Перш ніж обрати лікування доказовими м﻿﻿едичними препаратами для схуднення, лікар вивч﻿ає історію хвороби та супутні захворювання.

Ендокринологиня Анастасія Галецька пояснює, що медикаментозне лікування може бути доцільним лише в певних випадках.

"Ожиріння - це складне, рецидивуюче (те, яке повертається) захворювання. Частина пацієнтів потребує лікування препаратами у вигляді таблеток або інʼєкцій.

Проте лише медикаментозне лікування, без зміни способу життя, не дає належного ефекту", – консультує Анастасія Галецька

Зазвичай ліки призначають людям, які не змогли досягти зниження ваги такими методами як дієта, заняття спортом, зміна способу життя та інші чинники. Тобто ці ліки точно не для тих, хто набрав трійко кілограмів і хоче скинути їх до літа.

Майте на увазі, що ліки для схуднення підходять не всім, зокрема їх не рекомендовано вживати:

вагітним ;

тим, хто готується до вагітності;

тим, хто годує грудьми;

людям з певними захворюваннями;

тим хто приймає специфічні медикаменти.

Оскільки таблетки для схуднення можуть мати серйозні побічні ефекти та не є безпечними для всіх, важливо не приймати будь-які препарати для зниження ваги або дієтичні добавки без попередньої консультації з фахівцем.

Вживання та вибір лікарських препаратів повинні бути призначені лікарем. Самолікування шкідливе для вашого здоров’я!

Лікарі, які призначають дієві препарати для схуднення, сходяться на думці, що ліки потрібно поєднувати з раціональним харчуванням та регулярними фізичними вправами.

Пацієнти з нормальною вагою без супутніх захворювань можуть схуднути, якщо прийматимуть засоби для схуднення, проте ризики, пов'язані з прийманням цих ліків, переважають користь від втрати кількох кілограмів. При використанні цих таблеток людьми без ожиріння можлива більш виражена побічна дія.

Потрібно розуміти, що препарати для схуднення розроблені для боротьби з ожирінням, а не для людей з нормальною вагою, які хочуть схуднути на кілька кілограмів.

Препарати для схуднення призначають дорослим з ожирінням або надмірною вагою та принаймні одним захворюванням, пов'язаним зі змінами ваги ratmaner/Depositphotos

Які препарати для боротьби з ожирінням найбільш популярні зараз

Наразі одними з найефективніших засобів для боротьби з ожирінням є препарати з діючими речовинами ліраглутид (торгова назва Саксенда) та семаглутид (торгова назва Вегові).

У складі популярного засобу Оземпік теж є семаглутид, проте препарату немає в переліку зареєстрованих ліків при ожирінні.

Схвалені Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) Саксенда та Вегові призначаються при поставленому діагнозі ожиріння.

Зареєстрованим в Україні препаратом, який можна призначати при ожирінні за наявності супутніх захворювань, пов’язаних з масою тіла (переддіабет або цукровий діабет 2 типу, гіпертензія, дисліпідемія або обструктивне апное) є лише засіб Саксенда, який містить діючу речовину ліраглутид.

У відповідь на запит “УП. Життя” у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомили, що препарат Саксенда протягом 2022-2024 неодноразово надходив на державний контроль якості лікарських засобів. Тому на ринку наявний сертифікований та перевірений препарат.

Водночас Держлікслужба заборонила серії МР5Е511, NP5G866 препарату Саксенда, які офіційно не ввозились на територію України та мають ознаки фальсифікації.

Самостійно приймати препарати на основі ліраг лутиду не можна! Перед призначенням обов’язковим є обстеження та консультація лікаря-ендокринолога.



“Препарат Саксенда дійсно дає результати для лікування ожиріння, але він – не чарівна пігулка, яка точно допоможе позбутись зайвої ваги. Якщо Ви на це розраховуєте, то можете розчаруватись. Коли пацієнт може самостійно схуднути – ніколи не призначу цих препаратів", – пояснює ендокринологиня.

Наразі одними з найефективніших засобів для боротьби з ожирінням є препарати з діючими речовинами ліраглутид (торгова назва Саксенда) та семаглутид (торгова назва Вегові). aniloracru/Depositphotos

Хоча в Україні зареєстровано препарат Оземпік, офіційно на територію країни він не завозився. Згідно з даними, наданими Держлікслужбою, протягом 2022-2024 років лікарський засіб Оземпік не надходив на державний контроль якості лікарських засобів.

На офіційному сайті Держлікслужби повідомляють про окремі серії лікарського засобу Оземпік: MP5E511, NP5G866 та МР5В060, які офіційно не ввозилися на територію України та мають ознаки фальсифікації.

Держлікслужба наголошує, що наразі існує значна кількість незареєстрованих сайтів, що пропонують ліки, які приховують фізичну адресу, номер телефону тощо. Найчастіше вони є джерелом неякісних, ввезених контрабандним шляхом та фальсифікованих ліків.

Водночас, як повідомили у МОЗ для “УП. Життя”, Вегові як лікарський засіб в Україні не зареєстровано.

При цьому державне підприємство “Медичні закупівлі України” у відповідь на запит "УП. Життя” зазначило, що не здійснює централізовані закупівлі препаратів Оземпік та Саксенда.

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Як діє Оземпік та популярні засоби для схуднення

Препарати Оземпік, Вегові (діюча речовина семаглутид) та Саксенда (діюча речовина ліраглутид) – це клас ліків, які в основному допомагають контролювати рівень цукру в крові (глюкози) у людей з діабетом 2 типу, змушуючи підшлункову залозу виділяти більше інсуліну. А деякі також можуть допомогти при лікуванні ожиріння.

Найчастіше це ін'єкційні препарати, тобто ліки потрібно вводити за допомогою шприца.

Іншою дією ліків є пригнічення апетиту та відчуття голоду та збільшення відчуття ситості після їжі шляхом уповільнення спорожнення шлунка.

Ці комбіновані ефекти часто призводять до втрати ваги. Проте самі по собі препарати не можуть лікувати діабет 2 типу або ожиріння. Обидва стани потребують модифікації способу життя: здорового харчування та занять спортом.

Приймання препаратів для схуднення у комплексі зі зміною способу життя протягом року може допомогти втратити на 3-12% маси тіла більше, ніж лише при зміні звичок. Проте варто звернути увагу, що в цьому випадку йдеться лише про доказові лікарські засоби, а не харчові добавки.

Такий ефект здається незначним, проте втрата від 5% до 10% загальної ваги та утримання її в нормі може мати важливі переваги для здоров'я. Наприклад, допоможе знизити артеріальний тиск, рівень цукру чи тригліцеридів в крові.

Багато людей набирають частину втраченої ваги після припинення вживання препаратів для схуднення. Але звички здорового способу життя можуть допомогти обмежити збільшення ваги.

Самі по собі препарати не можуть лікувати діабет 2 типу або ожиріння. Обидва стани потребують модифікації способу життя: здорового харчування та занять спортом. aniloracru/Depositphotos

Чим небезпечний Оземпік для схуднення?

Ефективність і безпеку застосування лікарського засобу Оземпік науковці оцінювали лише за участю пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. Клінічні випробування довели ефективність препарату при цукровому діабеті та для зниження розвитку серцево-судинних захворювань.

Тож цей препарат досліджували тільки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Про лікування ожиріння не йдеться.

Попри основне призначення засобу – лікування діабету, семаглутид в складі препарату Оземпік може сприяти схудненню. Проте засіб також має негативні ефекти, серед них: "Оземпікове лице” – втрата жиру з обличчя при прийманні препарату, що може призвести до старечого, зморшкуватого вигляду та "Оземпкові сідниці" – обвисання шкіри, яке може розвинутися в результаті екстремального, швидкого схуднення під час прийому препарату.

Оземпік, що використовується без призначення лікаря може викликати такі побічні ефекти, як нудота, блювота, діарея, біль у шлунку та закрепи. Серйозні побічні ефекти Оземпіку включають алергічні реакції та зміни зору. У рідкісних випадках ліки можуть збільшити ризик панкреатиту – запалення підшлункової залози. Препарат також має застереження щодо ризику розвитку пухлин щитоподібної залози.

Лікарка Анастасія Галецька зазначає, що після скасування препарату зайва вага може повернутися, так само як і апетит. Також можливий розвиток звикання до препарату.

Якою б спокусливою не була перспектива отримати препарат для схуднення, експерти застерігають людей, які вживають ліки не за призначенням (для лікування цукрового діабету), про їхні можливі побічні дії та непередбачувані наслідки.

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Препарат Оземпік не був систематично протестований на людях з нормальною масою тіла, і цілком можливо, що пацієнти, які не належать до групи, для якої він призначений, можуть відчувати більш інтенсивні побічні ефекти. Без додаткових досліджень незрозуміло, наскільки шкідливими вони можуть бути.

Люди, які приймають такі препарати, повинні перебувати під наглядом лікаря під час прийому, аби попередити та за потреби лікувати побічні ефекти.

Зазвичай лікарі самостійно обирають дозу препарату для пацієнта та з часом змінюють її, аби звести до мінімуму побічну дію засобу.

Препарат Оземпік досліджували тільки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Про лікування ожиріння не йдеться. aniloracru/Depositphotos

Побічна дія таблеток для схуднення

“Усі препарати мають побічні дії у вигляді дискомфорту в шлунково-кишковому тракті, зниження енергії, працездатності та інші. Варто враховувати віддалені наслідки, прояв яких може спостерігатись через роки після вживання препарату", – наголошує ендокринологиня Анастасія Галецька.

Навіть ті препарати, які є справжніми лікарськими засобами, були роками досліджені та дозволені для лікування ожиріння, мають побічні прояви та повинні бути підібрані лікарем задля уникнення ускладнень лікування.

Ендокринологиня Анастасія Галецька розповідає про такі побічні дії групи препаратів, до яких належать Саксенда, Вегові та Оземпік:

нудота – адже діюча речовина збільшує відчуття ситості, а його штучне введення дає сигнал організму про те, що ви наїлись;

оскільки цей препарат знижує рівень цукру в крові, при неадекватному харчуванні є ризик гіпоглікемії (падіння рівня цукру), що призводить до таких симптомів як головний біль, слабкість, запаморочення та сонливість;

здуття шлунку, проноси та інші шлунково-кишкові розлади.

Дослідження показали, що ці препарати для схуднення також можуть створювати проблеми зі здоров'ям у людей, які перебувають під анестезією. Вчені стверджують, що вони можуть викликати накопичення шлункового вмісту, що підвищує ризик аспірації (попадання шлункового вмісту в дихальні шляхи) під час операції. Тому людям, які приймають ці препарати для схуднення, можливо, доведеться довше утриматися від їжі перед операцією.

“Найчастіше препарати для схуднення мають негативний вплив на обмін речовин та серцево-судинну систему", – розповідає дієтологиня Тетяна Антофійчук.

Фахівчиня додає, не варто забувати, що наслідком швидкої втрати ваги є погіршення стану шкіри – втрата нею еластичності, поява розтяжок, прибрати які згодом можна тільки хірургічно.



Навіть ті препарати, які є справжніми лікарськими засобами, були роками досліджені та дозволені для лікування ожиріння, мають побічні прояви та повинні бути підібрані лікарем задля уникнення ускладнень лікування. belchonok/Depositphotos

Чому не варто приймати таблетки для схуднення без консультації лікаря

Потрібно бути обережним з самопризначенням будь-яких засобів, адже ви не знаєте, як даний препарат взаємодіятиме з вашими супутніми захворюваннями чи медикаментами, які ви приймаєте.

Вживання та вибір лікарських препаратів повинні бути призначені лікарем. Самолікування шкідливе для вашого здоров’я!

Ендокринологиня Анастасія Галецька наголошує, що перед призначенням будь-якого препарату для лікування ожиріння людина зобов'язана пройти тотальне обстеження і проконсультуватись з лікарем.

“Хронічні хвороби впливають на тактику лікування пацієнта, також є чимало протипоказів у будь-якої групи лікувальних засобів", – додає Анастасія Галецька.

Велика кількість аптечних препаратів для схуднення чи пігулок з реклами є дієтичними добавками, тобто наукові дослідження не проводяться для підтвердження їхньої дієвості, адже це не медичні засоби. Практично вся категорія продуктів для схуднення не є доказовою, адже ніхто не проводив серйозних досліджень чаїв для схуднення та добавок для швидкої втрати ваги, що робить справді небезпечним та неконтрольованим їх вживання.

Невелика кількість досліджень, які все-таки були проведені та оцінили дієтичні добавки й альтернативні методи лікування для схуднення не надали переконливих, високоякісних доказів ефективності цих продуктів.

Анна Бей, УП. Життя.