Oatzempic, гумки на вухах і часник у носі: чи працюють лайфхаки для здоров’я з TikTok

Науковці пояснили, чи працюють лайфгаки для здоров’я з TikTok

З початком нового року TikTok рясніє відео з різноманітними порадами, які обіцяють миттєве покращення самопочуття або зовнішнього вигляду.

Однак не всі з них мають наукове підґрунтя, пише The Guardian.

Ось кілька з найбільш популярних трендів і те, що про них каже наука.

Гумки на вухах для зменшення набряклості обличчя

Цей тренд запозичили з Південної Кореї: користувачі TikTok обертають гумки навколо вух на 10 хвилин, щоб зменшити набряклість обличчя.

Гумки нібито допомагають рідині переміщатися по лімфатичній системі, що, на думку авторів відео, покращує контури обличчя.

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Проте професор дерматології Г'юел Вільямс із Університету Ноттінгема каже, що наукових доказів дієвості цього методу немає.

Натомість більшість таких відео публікують молоді люди, у яких немає помітних набряків, і вони навіть не потребують таких процедур.

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Часник у носі для очищення дихальних шляхів від слизу

Неабиякої популярності набули ролики, в яких йдеться про те, що вдихання запаху часника нібито допомагає зняти закладеність носа.

Однак цей ефект – не більше, ніж реакція носа на різкий запах, запевняє лікар-отоларинголог Симон Гейн.

"Часник нічого не очищає. Слиз виробляється через різкий подразник, а не тому, що він "вивільняється" з носових пазух", – пояснює медик.

Насправді закладеність носа зазвичай виникає через набряк слизової оболонки, а не надмірну кількість слизу.

Касторова олія в пупок для зменшення здуття

Ще одна практика, що набирає популярності у соцмережах, – нанесення касторової олії на пупок для покращення травлення та зменшення здуття живота.

Однак наукових доказів ефективності цього методу немає.

"Вчені не знайшли жодних даних про те, що касторова олія допомагає схуднути або зменшити симптоми ендометріозу", – зазначає епідеміологиня Гемма Шарп з Університету Ексетера.

Oatzempic: овес замість препарату для схуднення

Нещодавно у TikTok набув популярності так званий oatzempic – суміш вівса, води та лайма, яка, за словами блогерів, може мати ефект, схожий на популярний препарат Ozempic для схуднення.

І хоча овес містить клітковину бета-глюкан, що може сприяти зниженню ваги, жодних наукових доказів того, що ця суміш працює як Ozempic, немає.

Згідно з дослідженням науковців, бета-глюкан, який виявили у вівсі та ячмені, здатний контролювати рівень цукру в крові.

Інші різновиди клітковини, зокрема з пшеничним декстрином, пектином, резистентним крохмалем та целюлозою, не мали такого ефекту.

Тейпування рота для покращення сну

Ідея заклеювати рот спеціальним тейпом, щоб дихати через ніс і уникати хропіння, теж стає популярною в TikTok. Деякі дослідження свідчать, що це може допомогти людям із легким апное сну.

Однак це може бути небезпечно для тих, хто має проблеми з носовим диханням або ожирінням, а також для людей з поміркованим або важким апное сну.

"Ті, хто має проблеми з диханням через ніс або діагноз апное, повинні проконсультуватися з лікарем щодо застосування цього методу", – зазначає отоларинголог з Бейлорського медичного коледжу Ендрю Хуанг.