Як не втратити здорового глузду і не накоїти дурниць. Три лайфхаки

Протягом останніх тижнів стресометр українців зашкалює: щодня на наші голови виливаються мегабайти суперечливої інформації, що аж ніяк не додає спокою. Так, звісно, нам є про що хвилюватися з огляду на скупчення військ біля кордонів нашої країни, але важливо пам’ятати: той, хто панікує, вже програв!

Постійний стрес, в який ми себе заганяємо, тихо вбиває нас ізсередини.

Постійно підвищений рівень кортизолу (саме цей гормон виробляється під час стресу) має руйнівні наслідки для організму людини. За даними дослідження, проведеного у Принстонському університеті, він послаблює імунну систему, підвищує кров’яний тиск і викликає хвороби серця, загострює хронічні захворювання та нервові розлади, а також стає причиною головного болю, безсоння, депресії, ендокринних порушень і проблем із травленням.

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Отже, зберігаймо спокій. Холодна голова нам дуже потрібна, щоб ухвалювати зважені рішення, ефективно вирішувати повсякденні робочі питання і домашні клопоти. Але передусім вона нам знадобиться, якщо треба буде дати відсіч агресору, захистити і зберегти нашу державу.

Мене часто запитують: "Що робити? Як не піддаватися паніці? Що зробила ти?" Скажу відверто, я для себе виокремила три пункти, яких додержуюся.

Пункт перший: зберігайте спокій і робіть те, що вам до снаги

По-перше, я вивчила поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій; рекомендації, які поширюють серед цивільного населення Швеції та Ізраїлю; пам’ятку ОБСЄ для цивільного населення на випадок бойових дій.

Після цього склала "тривожний" рюкзак. У ньому документи, гроші, медична аптечка, мультитул, ніж, ліхтарик, сірники, поживні висококалорійні снеки, запас питної води на 1-2 дні. Опис необхідних речей ви легко знайдете в Інтернеті.

По-друге, я зробила запас продуктів харчування і води вдома, адже цілком імовірно, що виникне потреба не залишати будинок протягом декількох днів. Але нам до цього не звикати: коронавірусний досвід і локдаун 2020 року ще не стерлися з пам’яті.

По-третє, я оновила свої знання з надання першої медичної допомоги. Це додає +5 до впевненості.

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Пункт другий: фільтруйте інформацію

Найкращий захист від брехні та ворожої пропаганди ― це критичне ставлення до джерел інформації. Навіть міжнародні ЗМІ часто просувають свою адженду і відходять від стандартів журналістики й неупередженості. Про російські ЗМІ годі й говорити.

Точно не треба вірити чуткам і повідомленням на кшталт "одна знайома двоюрідної сестри колишнього хлопця моєї подруги сказала". Відокремлюйте реальні факти і новини від хайпу та пропаганди.

Пункт третій: зосередьтеся на собі та відшукайте свою внутрішню силу

Йога, дихальні вправи, медитація, молитва. Все, що працює саме для вас. Я практикую трансцендентальну медитацію двічі на день по 20 хвилин. Вона допомагає мені розслабитись і знижує рівень стресу, нормалізовує сон, сприяє покращенню концентрації і підвищенню рівня емоційного контролю.

Ніхто не знає, чим закінчиться російське "вигравання мускулами", та чи відбудеться вторгнення, але через тривожність і стрес ви стовідсотково завдасте шкоди своєму здоров’ю: як фізичному, так і психічному.

І наостанок… Ви маєте подбати не тільки про себе, а й про оточення: родичів, колег, бізнес-партнерів, друзів.

Зараз дуже важливо вірити у силу нашої армії, підтримувати один одного, комунікувати один із одним і нівелювати страхи, щоб знизити рівень колективного стресу. Тоді ми впораємося з усіма викликами та загрозами.

Ольга Дьякова, СЕО Фонду Девіда Лінча у Східній Європі, спеціально для УП. Життя

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