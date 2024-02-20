Від однакової кількості вправ чоловіки і жінки отримують різну користь – дослідження

Вчені з’ясували, що жінки, займаючись спортом 140 хвилин щотижня, мають на 18% менший ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Чоловікам, щоб досягти такого ж рівня, потрібно вдвічі більше часу – 300 хвилин.

Науковці, які брали участь у дослідженні, кажуть, що “300 хвилин – це той рівень, де можна отримати найбільші переваги, але статистично значущі гендерні відмінності з'являються і при меншому часі", пише The Guardian.

"Наше дослідження не говорить про те, що слід менше рухатися, а навпаки заохочує жінок, які з різних причин не виконують фізичних вправ, до того, що навіть відносно невеликі навантаження можуть принести значну користь", – стверджує доктор Хонгвей Цзі, співавтор дослідження з лікарні при Університеті Циндао.

Загалом в дослідженні взяли участь понад 400 тисяч учасників, які не мали серйозних проблем зі здоров’ям. За ними спостерігали понад 20 років, а також регулярно опитували про стан здоров’я та чи займаються вони спортом.

Результати засвідчили, що чоловіки регулярніше займалися фізичною активністю та вправами для зміцнення організму, ніж жінки. Однак користь від спорту для жіноцтва була більшою.

Легкі фізичні вправи ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Команда дослідників виявила, що 140 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень знижують ризик передчасної смерті жінок на 18%. Натомість чоловікам потрібно 300 хвилин активностей.

Також дослідники встановили, що помірні фізичні навантаження знижують ризик ранньої смерті. З’ясували, що у жінок, які регулярно займалися спортом, він був на 24% нижчим порівняно з тими, у кого малорухливий спосіб життя.

Однак автори попереджають, що у дослідженні ідеться про фізичні вправи, а не про активність протягом дня, під час виконання домашніх справ.

"Ми сподіваємося, що, можливо, саме розуміння цієї концепції допоможе деяким жінкам, які є занадто зайнятими або наляканими, почати займатися фізичними вправами.

Їм не потрібно порівнювати себе з чоловіками. Вони можуть йти власним шляхом до успіху, і кожен прогрес буде мати значення", – запевнила співавторка дослідження з Інституту серця Смідта, науковиця Сьюзан Ченг.

Раніше ми розповідали, що прості фізичні вправи можуть бути ефективними при лікуванні депресії.