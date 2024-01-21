Чи можуть танці бути кращими для схуднення, ніж інші види фізичних вправ – дослідження

Хоча фізичні вправи рекомендуються для схуднення, виконувати їх протягом тривалого часу під силу далеко не кожному, бо вони є монотонними і часто важкими.

Дослідники, що вивчали користь танців для людей з надмірною вагою та ожирінням, виявили, що танці можуть бути ефективним способом схуднення. Зазвичай така фізична активність приносить більше задоволення, ніж звичайні фізичні вправи, пише Medical News Today.

Люди, які регулярно займалися танцями, демонстрували покращення індексу маси тіла (ІМТ) та втрачених кілограмів жиру порівняно з тими, хто не займався ними, зазначають вчені.

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Учасники дослідження мали три танцювальні сесії щотижня. Тривалість занять становила від 40 до 90 хвилин. Усі дослідження тривали щонайменше 4 тижні, більшість – 3 місяці, а одне – рік.

За одне 50-хвилинне заняття учасники робили від 3 тисяч до 5 тисяч кроків.

Чому танці для декого можуть бути кращими за інші фізичні вправи

Як зазначив доктор Джагдіш Хубчандані, професор громадського здоров'я з Університету штату Нью-Мексико, який не брав участі в цьому аналізі, "радикальні вправи вимагають великої мотивації і сприймаються як зусилля, часто з великими витратами, наприклад економічними, фізичними – через біль, час тощо".

Стефані Ескобедо, засновниця танцювальної та фітнес-компанії, яка також не брала участі в цьому дослідженні, каже:

"Якщо ви знайдете вид вправ, який вам подобається, вам буде легше взяти на себе зобов'язання займатися фізичною активністю на регулярній основі".

Докторка Менка Гупта додала, що танці приносять достатньо задоволення, щоб їх можна було розглядати як потужний варіант фізичних вправ для людей, зацікавлених у поліпшенні свого фізіологічного здоров'я. Вона також зауважила, що "приємна" фізична активність може також покращити настрій і зменшити стрес".

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"Задоволення також є хорошим мотиватором, оскільки воно пов'язане з дофаміном. Приємна фізична активність також сприяє кращому сну, що корисно для здоров'я", – додала докторка Гупта.



Який вид танців є найбільш корисним

Доктор Джагдіш Хубчандані вважає, що слід обрати фінансово доступну для себе танцювальну форму, якою можна буде займатися постійно, і бажано, щоб вона була високоінтенсивною (наприклад, хіп-хоп, зумба тощо)".

Своєю чергою докторка Гупта пропонує бальні танці як чудовий варіант для людей старшого віку або для тих, хто шукає щось менш інтенсивне. Такі танці, за її словами, покращують поставу і зміцнюють серцево-судинну систему.

Вона також схвально відгукується про зумбу.

"Зумба покращує настрій і когнітивні навички, такі як прийняття рішень. Вона допомагає розвивати нові нейронні зв'язки, особливо в ділянках, що відповідають за виконавчу функцію, довготривалу пам'ять та просторове розпізнавання", – додє докторка Менка Гупта.

Крім того, за її словами, зумба допомагає зменшити стрес і підвищує рівень гормону щастя – серотоніну.

Стефані Ескобедо своєю чергою вірить, що всі форми танцю корисні для здоров'я".

"Балет – це чудовий спосіб попрацювати над силою м'язів, рівновагою, поставою та серцевою витривалістю. Модерн/сучасний танець – корисний з тих же причин, що і балет, але розвиває кращу спритність і силу м'язів", – додала Ескобедо.