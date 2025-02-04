Запобігають не лише небажаній вагітності: вчені виявили приховану користь протизаплідних пігулок

Вживання оральних контрацептивів може допомогти знизити ризик розвитку раку яєчників.

У жінок, які колись використовували протизаплідні пігулки, ймовірність виникнення захворювання менша на 26%, а у тих, хто почав приймати їх після 45 років – на 43%.

Такого висновку дійшли дослідники з Університету Південної Австралії, пише MedicalXpress.

Рак яєчників часто діагностують на пізніх стадіях, коли його вже важко лікувати. На думку вчених, зниження кількості овуляційній завдяки вживанню оральних контрацептивів може допомогти із запобіганням розвитку захворювання на ранніх стадіях.

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Як зазначає науковиця Аманда Ламсден, раннє виявлення раку яєчників значно підвищує шанси на виживання.

"Приблизно 70% випадків раку яєчників діагностують на пізній стадії, що знижує рівень виживання до менш ніж 30% протягом п'яти років. У той час як рання діагностика забезпечує понад 90% виживання", – підкреслює Ламсден.

У ході дослідження вчені проаналізували дані 221 732 жінок віком від 37 до 73 років із бази даних UK Biobank. Завдяки машинному навчанню вдалося знайти ризик-фактори, які могли залишитися непоміченими.

"Ми вивчали майже 3000 різноманітних характеристик, зокрема стан здоров’я, використання ліків, дієту, спосіб життя, фізичні показники, метаболічні й гормональні фактори. Це дало змогу прогнозувати ризик раку яєчників ще до появи симптомів", – пояснив доктор Ікбал Мадаккатель.

Вчені пояснили, що оральні контрацептиви допомагають регулювати менструальний цикл і зменшують кількість овуляцій у жінок. Кожна овуляція супроводжується мікротравмами в яєчниках, що може сприяти виникненню злоякісних клітин.

За допомогою контрацептивів, які пригнічують овуляцію, зменшується кількість травматичних процесів і знижується ймовірність утворення ракових клітин.

Керівниця проєкту, професорка Еліна Гиппьонен наголошує, що результати дослідження відкривають перспективи для покращення профілактики та діагностики раку яєчників.

"Можливо, зменшення кількості овуляцій за допомогою контрацептивів або боротьба із зайвою вагою допоможуть знизити ризик. Але необхідні додаткові дослідження, щоб визначити найкращі підходи до профілактики й виявлення жінок у зоні ризику", – зазначила вона.

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