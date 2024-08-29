У ВООЗ занепокоєні зменшенням кількості підлітків, які використовують контрацепцію – звіт

В організації вважають, що результати дослідження вказують на прогалини в сексуальній освіті

Кількість сексуально активних підлітків, які використовують контрацептиви, зменшилася за попередні вісім років. Ситуація викликає занепокоєння через ризики зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, та можливе зростання випадків незапланованої вагітності.

На скорочення кількості захищеного сексу серед 15-річний підлітків вказує порівняння результатів опитування майже чверті мільйона дітей у 42 країнах та регіонах Європи, центральної Азії та Канади в період з 2014 по 2022 рік.

Про це свідчить останній звіт Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), інформує ABC News.

Українські підлітки не брали участі в дослідженні.

Згідно зі звітом, частка сексуально активних підлітків, які використовували презерватив під час останнього статевого акту станом на момент опитування, впала з 70 до 61% серед хлопців та з 63 до 57% серед дівчат.

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Ще майже третина учасників опитування (30%) повідомили, що не використовували ні бар’єрну контрацепцію, ні протизаплідні таблетки під час останнього статевого акту. Їхня чисельність майже не змінилася з 2018 року.

При цьому частка підлітків, яка повідомила про те, що живе статевим життям, залишилася відносно стабільною з 2014 року. У 2022-му кожен п’ятий підліток та 15% дівчат того ж віку стверджували, що мали сексуальний досвід.

Соціологи зуважили, що соціально-економічні відмінності частково впливали на відповіді опитаних. Так, підлітки із сімей з низьким рівнем достатку частіше не використовували контрацепцію, ніж їхні однолітки з більш забезпечених родин.

Згідно з результатами дослідження, найменше дівчат, які використовували контрацепцію, було в Албанії – лише 24% підлітків. Натомість найвищі показники продемонстрували 15-річні з Сербії, де 81% опитаних мали захищений статевий акт.

Серед хлопців найнижчий рівень використання контрацепції зафіксували у Швеції (44%), а найвищий – у Швейцарії (77%).

У ВООЗ підкреслюють, що незахищений секс здатний призвести до небажаної вагітності, абортів та підвищеного ризику зараження ІПСШ.

За словами фахівців ВООЗ, отримані результати вказують на прогалини в сексуальній освіті, зокрема доступу до інформації про статеве здоров’я та методи контрацепції.

"Хоча висновки звіту лякають, вони не є несподіваними. У багатьох країнах сексуальна освіта останніми роками дедалі частіше зазнає критики через помилкові припущення, що вона нібито заохочує до сексуальної поведінки.

Натомість правда полягає в тому, що ці знання сприяють відповідальній поведінці серед молодих людей", – заявив доктор Ганс Генрі П. Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

Європейське регіональне бюро закликало приділяти більшу вагу сексуальному здоров’ю підлітків, зокрема шляхом впровадження програм сексуальної освіти в школах.

"Висновки цього звіту повинні стати каталізатором для дій. Підлітки заслуговують на знання, які допоможуть приймати обґрунтовані рішення щодо свого сексуального здоров’я", – сказала співавторка дослідження, докторка Маргрет де Лозе з Утрехтського університету (Нідерланди).

Раніше колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповідав про необхідність обов’язкової секс-освіти в українських школах.