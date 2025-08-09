В Україні вийшло з ладу обладнання для ПЕТ-КТ: у МОЗ пояснили причину та що робити пацієнтам

Наприкінці літа в Україні зупинялася робота апаратів ПЕТ-КТ, які є важливими для виявлення багатьох видів раку, зокрема пухлин крові. Це призвело до того, що пацієнти, які чекали на діагностику місяцями, залишалися без можливості отримати необхідне обстеження.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст BBC Віталій Червоненко.

"УП. Життя" розбиралася, що відбувається з ПЕТ-КТ діагностикою в Україні, чому обладнання вийшло із ладу та чи можна його замінити іншим методом дослідження.

У цьому нам допомогли:

заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар ;

генеральний директор Львівського онкологічного регіонального лікарсько-діагностичного центру Олег Дуда ;

лікар з променевої терапії та завідувач відділення радіонуклідної діагностики та лікування Микола Боднар .

Що таке ПЕТ-КТ та де застосовують цей метод дослідження

ПЕТ-КТ – це сучасний метод діагностики, який поєднує в собі дві різні технології (позитронно-емісійну томографію та комп'ютерну томографію).

За словами лікарів Олега Дуди та Миколи Боднаря, найчастіше цей метод застосовують в онкології. Його суть полягає у тому, що в організм пацієнта вводять радіофармпрепарат. Найчастіше використовують фтордезоксиглюкозу, тобто глюкозу з радіоактивним ізотопом.

Клітини з високим метаболізмом (наприклад, ракові) активно споживають цю глюкозу. Таким чином вона в них накопичується, показуючи місця підвищеної активності.

Комп'ютер обробляє інформацію від детекторів на сканері і будує тривимірне зображення, на якому видно, де саме накопичився радіофармпрепарат. Чим більше накопичення, тим яскравіше виглядає ця ділянка на зображенні.

Радіофармпрепарат виробляють на циклотронах – циклічних прискорювачах, що використовують електричні та магнітні поля для прискорення важких заряджених частинок, як-от протони або іони, до високих енергій.

"Період напіврозпаду радіоактивного фтору дуже короткий (близько 110 хвилин). Тому вкрай важливо, щоб циклотрон, який його виробляє, був розміщений неподалік від діагностичного центру.

Перевезення на відстань, що вимагає, наприклад, 2-4 години, робить препарат непридатним для використання. Доставляти його здалеку неможливо", – пояснює генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда.

Наразі в Україні є два циклотрони – у Центрі ядерної медицини при київському міському онкоцентрі і в лікарні "Феофанія".

Пройти ПЕТ-КТ можна у двох вищезгаданих медичних закладах, а також в київському "Охматдиті".

Три центри на всю країну – це дуже мало, кажуть онкологи, адже, за стандартами, МАГАТЕ, має бути один ПЕТ-сканер на мільйон населення. До прикладу, у тій же сусідній Польщі, ПЕТ-КТ можна зробити у великих містах, як-от Варшава, Краків тощо, та навіть у менших (Замосць чи Бжозув).

Переваги ПЕТ-КТ над іншими методами обстеження

ПЕТ-КТ дозволяє виявляти патології на ранніх стадіях, коли структурні зміни ще не помітні. Окрім того:

візуалізує метаболічну активність клітин. Ракові клітини споживають більше глюкози, ніж здорові. Цю активність можна виявити за допомогою ПЕТ-КТ ще до того, як пухлина збільшується у розмірі і стане помітною на МРТ чи КТ. Хоча МРТ теж може виявити пухлини, але ПЕТ-КТ краще показує їхню активність;

лікарі можуть не тільки точно визначити, де розташована пухлина, але й виявити малі метастази по всьому тілу. Таким чином можна розробити ефективний план лікування для пацієнта;

за допомогою ПЕТ-КТ медики відстежують, як пухлина реагує на лікування. Якщо метаболічна активність в новоутворенні зменшується, це свідчить, що лікування діє, і навпаки.

Чому не працювало обладнання для ПЕТ-КТ в Україні?

За словами заступника міністра охорони здоров’я Євгенія Гончара, в Україні функціонують лише два циклотрони для виробництва радіофармпрепаратів, необхідних для ПЕТ-КТ. Вони розташовані при Київському міському онкологічному центрі та в клінічній лікарні "Феофанія".

З цієї причини обстеження можна проводити виключно в цих закладах або в тих лікарнях, які отримують готові препарати від них, наприклад, в "Охматдиті", куди доставляють препарати з "Феофанії".

"На жаль, наразі обидва циклотрони тимчасово не працюють. У "Феофанії" обладнання зупинилося на планові регламентні роботи, тоді як у Київському онкоцентрі у той же час сталася непередбачувана поломка.

За результатами зустрічі з представниками обох медичних закладів, Міністерство охорони здоров’я отримало наступну інформацію: очікується, що циклотрон у "Феофанії" відновить роботу не пізніше 15 серпня. У Київському міському онкоцентрі теж запуск апарату очікується найближчими днями, проте точна дата поки невідома", – каже Євгеній Гончар.

Станом на 8 серпня 2025 року в Центрі ядерної медицини відновили проведення ПЕТ-КТ діагностики.

Для деяких захворювань ПЕТ-КТ справді можна замінити іншими методами діагностики. Наприклад, МРТ або КТ. Є спеціальні режими та методики для цих обстежень, які можуть бути альтернативою.

Коли обладнання тимчасово не працює, пацієнти мають кілька варіантів: