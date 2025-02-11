Як і де безплатно зробити КТ і МРТ? Роз'яснення від Національної служби здоров'я

Безоплатно КТ і МРТ можна зробити за направленням від лікаря

Комп'ютерна та магнітно-резонансна томографії входять до переліку послуг, які покриває Програма медичних гарантій. Українці можуть зробити ці обстеження безплатно, якщо матимуть для них направлення від лікаря.

Також обов'язковою вимогою є наявність у медичного закладу договору з Національною службою здоров'я України, розповіли в установі.

У НСЗУ зауважили, що рішення про направлення на КТ або МРТ лікар може ухвалювати для встановлення чи підтвердження діагнозу.

Зробити обстеження можна в усіх лікарнях країни, які уклали договір із НСЗУ за пакетом послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" класу "Інструментальна діагностика".

Держава покриває вартість послуг, за які заклад отримає:

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685,1 гривні – за МРТ;

1216,75 гривні – за КТ з контрастуванням;

542,5 гривні – за КТ без контрастування.

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Як знайди заклад, де проводять КТ або МРТ?

Аби з'ясувати, чи медичний заклад надає потрібні обстеження, можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.

Також перевірити обстеження, які можна зробити в лікарні, можна за допомогою електронної карти.

Щоб знайти мапу на сайті НСЗУ, слід перейти до розладу "Е-дані"/"Аналітичні панелі (Дашборди)", де перейти до карти місць надання послуг за програмою медичних гарантій.

Зліва від карти варто обрати вкладку "Код послуги направлення", де в полі "Назва послуги" ввести сім цифр направлення у форматі 00000-00. Також можна вводити повну назву обстеження, наприклад "комп'ютерна томографія грудної клітини".

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Після цього під полем введення з'явиться перелік послуг, з яких слід натиснути на потрібну. Згодом на карті та в таблиці можна побачити заклади, де роблять обрані обстеження.

У таблиці також відображаються телефони та адреси медичних закладів. Крім того, на сайті можна перевірити графік їхньої роботи, натиснувши на назву лікарні.

"Зверніть увагу, що у таблиці також є колонка "Кількість" – це число погашених направлень в медичному закладі за останні 90 днів, на які можна додатково орієнтуватись під час вибору місця надання послуг", – зауважили в НСЗУ.

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