Як пізній кесарів розтин впливає на наступні вагітності? Вчені зробили невтішні висновки

Пізній кесарів розтин збільшує ризик передчасних пологів та втрати дитини у другому триместрі під час наступних вагітностей. Причина – у пошкодженні шийки матки.

Таких висновків дійшли британські вчені у своєму огляді досліджень, опублікованому в науковому журналі PLOS Medicine.

Науковці проаналізували низку досліджень, в яких йшлося про зв’язок кесаревого розтину на пізніх стадіях пологів та ускладненнями під час наступних вагітностей.

Дослідники виявили, що жінки, яким робили екстрений кесарів розтин, мають у 2,7 раза вищий ризик, що наступні пологи почнуться до 37-го тижня вагітності.

Водночас ризик передчасних пологів та втрати дитини до 24-го тижня підвищується у 5,6 раза.

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До того ж чим більше було розкриття шийки матки під час кесаревого розтину, тим вищим є ризик.

На думку вчених, причина полягає у розрізі матки, який під час пізнього кесаревого розтину роблять нижче і ближче до шийки.

Вчені також проаналізували ефективність двох засобів запобігання передчасним пологам – трансвагінальних та трансабдомінальних швів.

Коли жінці накладають трансвагінальний шов, то зшивають шийку матки, щоб запобігти втраті дитини. У випадку із трансабдомінальними – матку зшивають вище місця розрізу від кесаревого розтину. Саме останні є у 10 разів ефективнішими.

Нагадаємо, дослідження показало, що сурогатні матері частіше за інших вагітних страждають від ускладнень.