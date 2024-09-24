Сурогатні матері частіше за інших вагітних страждають від ускладнень – дослідження

Вчені вважають, що сурогатні матері мають вищий ризик виникнення ускладнень, порівняно з жінками, які завагітніли природним шляхом чи за допомогою екстракорпорального запліднення.

Крім того, вони частіше страждають від сильних післяпологових кровотеч, важкої прееклампсії (стан, який характеризується підвищенням кров’яного тиску та часто значною кількістю білка в сечі – ред.) і частіше народжують передчасно.

Такими є висновки авторів дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Annals of Internal Medicine, пише The Guardian.

У його ході вчені аналізували канадську базу даних Better Outcomes Registry & Network (Born). Зокрема, понад 860 тисяч пологів, які прийняли з 2012-го по 2021 роки.

Серед них:

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понад 846 тисяч дітей зачали природним шляхом;

понад 16 тисяч – за допомогою штучного запліднення;

806 малят народили сурогатні матері.

Команда вчених виявила, що частота серйозних ускладнень для здоров'я породіллі становила:

7,8% серед сурогатних матерів;

2,3% – серед жінок, які зачали дитину самостійно;

4,3% – серед жінок, які народжували за допомогою ЕКЗ.

Окрім того, вчені взяли до уваги такі дані, як вік, рівень доходу, кількість попередніх пологів, ожиріння, куріння і високий кров'яний тиск.

Вони виявили, що ризик важкої післяпологової кровотечі був у 2,9 раза вищим для сурогатних матерів, порівняно з жінками, які завагітніли без сторонньої допомоги. Крім того, ризик передчасних пологів (до 37 тижнів) у них був майже вдвічі вищим.

"Можливо, існують інші механізми, зокрема, імунологічні, які можуть бути причетні до підвищення цього ризику", – зазначила Марія Велес, перша авторка дослідження з Університету Макгілла в Канаді.

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Джекі Ліч Скаллі, професорка біоетики з Університету Нового Південного Вельсу (Австралія), каже, що дослідження звертає увагу на те, що насправді відносно мало відомо про конкретні ризики для сурогатної матері або дитини, яку вона виношує.

"Це викликає деякі етичні питання, насамперед, щодо потенційної експлуатації жінок, які постають у такій ролі і фактично перебувають у ризику через когось іншого", – сказала науковиця.

Експерти наголошують, що необхідно покращити допологовий догляд за сурогатними матерями, а також створити суворі вимоги і правила для тих жінок, які бажають виносити маля для іншої пари.

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