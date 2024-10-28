Стабпункти поблизу зон бойових дій посилять фаховими медиками – Генштаб

Стабілізаційні пункти, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій, підсилять фаховими лікарями.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

"З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій.

Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів", – зазначили в Генштабі.

Для цього залучать медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України.

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Поповнюватимуть стабпункти за відповідними запитами командирів бойових військових частин.

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Крім того, у Генштабі відреагували на заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої про те, що медиків із військових госпіталів нібито переводитимуть до піхотних бригад. Цю інформацію спростували, заявивши, що лікарі надалі працюватимуть за фахом.

"Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", – додали у головному командуванні.

Нагадаємо, раніше у Командуванні Медсил повідомляли про нестачу бойових медиків та водночас доволі високі показники повернення поранених бійців у стрій.