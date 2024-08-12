Вчені назвали покоління, в яких ризики розвитку 17 видів раку вищі, ніж у попередників

Молодь стала вразливішою до 17 видів раку, проте рак легень їй не загрожує

Представники поколінь X (народжені в 1965-1980 роках) і міленіалів (народжені в 1981-1996 роках) мають значно вищий ризик розвитку більшості онкологічних захворювань у порівнянні зі своїми батьками та дідусями. Однак деякі види раку серед них стають менш поширеними.

Про це свідчать результати дослідження Американського товариства раку, опубліковані в журналі в Lancet Public Health, пише MedicalXpress.

Вчені проаналізували дані майже 24 мільйонів пацієнтів із раком, зібрані в США за останні 20 років.

Дослідники виявили, що 17 різних видів раку стали більш поширеними серед молодих людей. Наприклад, люди, народжені в 1990 році, мають в два-три рази більший ризик захворіти на рак тонкого кишківника, щитовидної залози, нирок та підшлункової залози, ніж ті, хто народився в 1955 році.

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Також вчені зʼясували, що люди, народжені пізніше, частіше хворіють на рак у молодшому віці.

Однією з основних причин такого стрімкого зростання захворюваності є зміна сучасного способу життя. Нездорове харчування та низька фізична активність є двома ключовими факторами ризику. Десять із 17 виявлених видів раку тісно пов'язані з ожирінням, особливо в дитячому та підлітковому віці.

Крім того, широке споживання ультраоброблених продуктів також значно підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Зростання випадків зловживання алкоголем, особливо серед молодих жінок, призводить до значного збільшення кількості випадків раку печінки та стравоходу. У чоловіків спостерігається підвищення захворюваності на рак, пов'язаний з ВІЛ-інфекцією.

Проте науковці підкреслюють, що не все так погано, адже деякі види раку стають менш поширеними серед молодих поколінь. Наприклад, ризик розвитку раку легень зменшується завдяки успішним кампаніям проти паління. Люди, народжені в 1990 році, мають у п'ять разів менший ризик розвитку раку легень, ніж ті, хто народився в 1955 році.

Раніше ми розповідали, що науковці знайшли метод "перекрити паливо" для ракових клітин без шкоди для здорових тканин поруч.