Вчені виявили, що проблеми зі сном згубно впливають на мозок: про що йдеться

Проблеми з якістю сну в ранньому середньому віці (30-40 років), як-от труднощі із засинанням або часті пробудження, можуть прискорити процес старіння мозку.

Про це йдеться у досліджені, опублікованому в журналі Neurology, пише MedicalNewsToday.

У дослідженні взяли участь 589 осіб, середній вік яких на початку дослідження становив 40 років. Учасники відповідали на питання щодо якості свого сну та заповнювали анкети на початку дослідження і через п’ять років. Вчені поділили їх на три групи: ті, у кого було дуже мало проблем зі сном (0-1 симптом), середній рівень (2-3 симптоми) і високий рівень (понад 3 симптоми).

П'ятнадцять років по тому учасники пройшли сканування мозку. Аналізуючи зображення, науковці використовували машинне навчання, щоб визначити "вік мозку" кожного учасника. Це дозволило оцінити рівень скорочення мозкової тканини.

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Виявилося, що люди з високим рівнем порушень сну мали вік мозку на 2,6 років старший за тих, у кого проблем було менше. Учасники із середнім рівнем проблем зі сном демонстрували "старіння" мозку на 1,6 роки більше, ніж їхні ровесники з кращим сном.

Дослідження підтвердило важливість сну для підтримки роботи глімфатичної системи, яка відповідає за очищення мозку від шкідливих речовин. Під час глибокого сну ця система особливо активно працює, видаляючи відходи з мозкової тканини. Недостатній або порушений сон знижує ефективність цієї системи, що може негативно впливати на пам’ять, когнітивні здібності та навіть підвищувати ризик деменції в майбутньому.

Експерти наголошують, що дотримання правил "гігієни сну" може мати суттєвий вплив на збереження когнітивного здоров'я. Лікарка Крістін Яффе з Каліфорнійського університету радить уникати вживання кофеїну та алкоголю перед сном, забезпечувати прохолодну температуру в спальні, практикувати релаксаційні техніки й підтримувати стабільний графік сну. Вона додає, що це може не лише покращити якість сну зараз, але й мати довгостроковий вплив на здоров’я мозку.

За словами лікаря Скотта Кайзера, важливо почати дбати про якість сну якомога раніше, адже це може допомогти зменшити ризик виникнення деменції у майбутньому. Експерти зазначають, що хоча є й інші фактори ризику, як-от харчування та фізична активність, саме сон є тією змінною, на яку кожен з нас може активно впливати.

Крім того, деякі техніки допомагають заспокоїти розум перед сном. Лікар Девід Мерріл рекомендує приймати теплий душ перед сном, спати в прохолодній кімнаті та уникати використання гаджетів перед сном. Особливо обережними треба бути з "синім світлом" від екранів, яке пригнічує вироблення мелатоніну – так званого гормону сну.

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