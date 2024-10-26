Скільки секунд ви можете простояти на одній нозі і як ця здатність пов'язана зі старінням організму

Стояння на одній нозі може розказати про старіння організму

Скільки секунд ви можете простояти на одній нозі? Вчені вважають, що ця тривалість може бути показником того, наскільки добре організм ваш адаптується до старіння.

Науковці довели: баланс – це не лише про координацію. З віком здатність тримати рівновагу може більш точно вказувати на загальний стан здоров’я людини, ніж м’язова сила чи манера ходьби.

Про це йдеться у дослідження, опублікованому в журналі Mayo Clinic, пише Everyday Health.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 40 осіб: 20 чоловіків і 20 жінок. Вік половини з них сягав орієнтовно 56 років, ще половини – близько 74.

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Вчені оцінювали різні аспекти їхнього здоров’я та порівнювали, як змінюються з віком:

сила рук – її вимірювали за допомогою спеціального приладу;

сила колін – її визначали через вправи на розгинання ніг;

хода – учасники ходили визначеним маршрутом, а їхні рухи фіксувала система;

баланс – вимірювали, як учасники тримаються на обох ногах з розплющеними і заплющеними очима, а також на одній нозі (з відкритими очима).

Серед усіх показників саме здатність стояти на одній нозі найбільше знизилася з віком.

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Чому баланс важливий?

Збалансованість тіла, сила м’язів і правильна хода сприяють збереженню активності у повсякденному житті.

"Баланс важливий, бо для його підтримання потрібно, щоб усі системи організму працювали разом. Хороший баланс дозволяє займатися щоденними справами без страху впасти", – пояснює директор лабораторії аналізу руху в Mayo Clinic Кентон Кауфман.

Він наголошує, що порушення балансу значно підвищує ризик падінь, навіть якщо людина мало рухається. Щороку три мільйони людей старшого віку звертаються до відділень швидкої допомоги через падіння, а мільйон із них потрапляють до лікарень. Із віком зміни в ході можуть призвести до падінь, болю та інших проблем зі здоров’ям.

Як тренувати баланс

Працювати над балансом можна у повсякденному житті без спеціального обладнання. Наприклад, коли миєте посуд або чистите зуби, можна стояти на одній нозі. Кауфман радить мати поблизу стіну чи стілець для підтримки, щоб не впасти.

Якщо ви можете простояти на одній нозі 30 секунд, це – відмінний показник. Серед літніх людей (65+ років) середній час, який вони стояли на одній нозі, становив 11 секунд. Показник у менш ніж 5 секунд може свідчити про ризик падінь.

Стояння на одній нозі допомагає нашому організму синхронізувати м’язи та сенсори у внутрішньому вусі, які допомагають підтримувати баланс.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, які шанси на довголіття мають сучасні діти.