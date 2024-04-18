ВООЗ вперше дала визначення повітряно-крапельного шляху передачі хвороб

Всесвітня організація охорони здоров'я та близько 500 експертів вперше дійшли згоди, що означає "поширення хвороб повітряно-крапельним шляхом".

Це необхідно для уникнення плутанин, подібних до тієї, що сталася на початку пандемії COVID-19, повідомляє Reuters.

ВООЗ встановила, що термін "повітряно-крапельні" може використовуватися для інфекційних захворювань, основним способом передачі яких є переміщення збудника у повітрі або його перебування в повітрі в завислому стані.

Над формулюванням цього визначення працювали 500 експертів, зокрема фізики, фахівці у галузі охорони здоров'я та інженери.

ВООЗ зазначила, що це перший крок до розробки способів кращого запобігання такому типу передачі наявних захворювань і майбутніх пандемічних загроз.

Раніше, щоб назвати хворобу такою, що передається повітряно-крапельним шляхом, треба було навести дуже багато доказів. Також існували розбіжності в тому, чи є інфекційні частинки "краплями" або "аерозолями" – з огляду на їхній розмір. Однак нове визначення "відходить від цього".

У 2020 році, на початку пандемії COVID-19, близько 200 науковців, які досліджують аерозолі, публічно поскаржилися на те, що ВООЗ не змогла попередити людей про ризик поширення вірусу повітряним шляхом. За їхніми словами, це призвело до надмірного акценту на митті рук для запобігання хвороби замість вентиляції приміщень.

ВООЗ заявила, що "з'явилися докази" поширення COVID-19 повітряно-крапельним шляхом, лише у липні 2020 року.

Тодішня головна наукова співробітниця організації Сумія Свамінатан пізніше заявила, що ВООЗ повинна була діяти рішучіше "набагато раніше".

Її наступник Джеремі Фаррар сказав, що на початку пандемії не вистачало доказів шляху передачі COVID-19, а експерти діяли "добросовісно".

За його словами, узгодження визначення "поширення хвороб повітряно-крапельним шляхом" між експертами дозволить розпочати обговорення питання вентиляції в різних умовах – від лікарень до шкіл.

"Коли я починав, студенти-медики, медсестри, лікарі – ніхто з нас не носив рукавичок для забору крові. Зараз це немислимо. Але це сталося тому, що всі погодилися із суттю проблеми, погодилися з термінологією. Зміни в практиці відбулися пізніше", – додав Фаррар.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що вакцинація проти COVID-19 врятувала понад 1,4 мільйона життів в Європі.