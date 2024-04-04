У США з лікарні виписали чоловіка, якому вперше успішно пересадили нирку свині

62-річного американця Рік Слейман, якому першому в світі пересадили генетично модифіковану нирку свині, виписали з лікарні. Це – перша подібна операція, яка пройшла успішно.

Медики лікарні Massachusetts General кажуть, що пацієнт почувається "достатньо добре", тому вони відпускають його додому вже через два тижні після операції, пише The New York Times.

За словами лікарів, нирка, пересаджена 62-річному Річарду Слейману, виробляє сечу, виводить відходи з крові, балансує рідини в організмі та виконує інші ключові функції.

Поки остаточно невідомо, чи організм пацієнта відторгне трансплантований орган.

Michelle Rose/Massachusetts General Hospital

Він приймає кілька імуносупресивних препаратів – вони пригнічують його імунну систему, тому чоловікові слід уникати інфекцій.

Річард Слейман також має тричі на тиждень здавати аналізи крові та сечі і відвідувати лікаря. На період реабілітації (принаймні шість тижнів) медики не хочуть, щоб він повертався на роботу.

Нирку, пересаджену Річардові Слейману, отримали від свині, яку генетично модифікувала біотехнологічна компанія eGenesis. Вчені компанії видалили три гени, які могли спровокувати відторгнення органу, вставили сім людських генів для покращення сумісності та вжили заходів для дезактивації ретровірусів, які переносять свині, щоб не заразити ними людей.

Лікарі кажуть, що ця трансплантація та її обнадійливий результат є визначним моментом у медицині. Це може дати поштовх розвитку міжвидової трансплантації органів.

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Дві попередні трансплантації органів від генетично модифікованих свиней виявилися невдалими. Обидва пацієнти, яким пересадили серця, померли через кілька тижнів після операції. Ще в одного пацієнта були ознаки відторгнення органа імунною системою, а це – постійний ризик.

"Ця процедура значно наближає перспективу ксенотрансплантації або трансплантації органів від тварини до людини. Хоча попереду ще багато роботи, я думаю, це принесе користь великій кількості пацієнтів", – каже доктор Девід Классен, головний медичний працівник Об’єднаної мережі обміну органами, яка керує національною системою трансплантації органів США.

Однак таку операцію потрібно відтворити на багатьох пацієнтах і вивчити в клінічних випробуваннях, перш ніж ксенотрансплантати стануть широко доступними.

Нагадаємо, у 2023 році хірурги у Нью-Йорку пересадили нирку від свині людині з мертвим мозком. Трансплантат прижився та працював нормально понад місяць.

Вченим також вдалось виростили всередині свиней нирки, що містили переважно людські клітини.