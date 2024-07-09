Як правильно зберігати питну воду та убезпечитися від зараження бактеріями? Поради від ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я повідомили, що станом на 11:00 до закладів охорони здоров’я не надходили звернення щодо отруєння водою від людей, які перебували в "Охматдиті".

Раніше волонтерка Катерина Терехова повідомила, що невідомі принесли до київської лікарні пляшку з отруєною водою. Також жінка додала, що вона та ще декілька людей отримали "хімічне отруєння".

На тлі цього інциденту в ЦГЗ розповіли про правила поводження з питною водою та як убезпечити себе від інфікування хворобами.

Так, фахівці радять не зберігати воду на сонці, адже ємність, у якій вона зберігається, нагрівається. Через це нерідко виділяються шкідливі речовини, які потім можуть потрапити в людський організм.

Натомість краще зберігати її у холодному або темному місці та обов’язково – закритою.

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"Вода в закритих пляшках запобігає потраплянню бактерій і забруднень, тож завжди закривайте пляшку після використання.

Відкрита пляшка може стати місцем розмноження мікроорганізмів", – кажуть експерти.

Крім того, перед споживанням варто перевірити термін придатності: бутильована вода, як і кожен продукт, його має. Якщо ж випити воду після вказаної дати, можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

У ЦГЗ зазначають, пляшку води не слід залишати відкритою надовго. Оптимальний термін – не більше 3-5 днів. Після цього часу якість води може погіршуватися.

Воду слід зберігати подалі від хімічних засобів, додають у Центрі громадського здоров’я.

"Не зберігайте бутильовану воду поруч з агресивними хімікатами, наприклад, миючими засобами, оскільки пластикові пляшки можуть вбирати запахи та речовини з навколишнього середовища", – стверджують фахівці.

Також рекомендують не заморожувати воду в пляшках. Пластик, з якого вони виготовлені, може тріскати та пошкодитися. Таким чином туди можуть потрапити шкідливі речовини.

Крім того, варто використовувати фільтри для багаторазових пляшок для додаткового очищення води. А ще це покращить її смакові властивості.

При використанні багаторазових пляшок, їх потрібно регулярно мити з відповідними засобами. Якщо цього не робити, там можуть розвинутися небезпечні бактерії.

Натомість одноразові пляшки не слід використовувати повторно.

Раніше ми розповідали, чи можна пити воду з-під крану.