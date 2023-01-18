Як очистити воду з річок чи колодязів для пиття – інструкція МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 січня 2023

В умовах війни не у всіх людей є доступ до чистої питної води. Однак споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може бути потенційно небезпечним. 

Бактерії, які спричиняють захворювання, тривалий час живуть та розмножуються у воді, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Воду з таких джерел необхідно знезаразити, щоб вона була придатною для пиття.

У МОЗ пояснили, як можна очистити воду самостійно в домашніх умовах.

 Фото: silverjohn

Як виявити, чи вода потенційно придатна для вживання

У деяких випадках воду не можна очищувати самостійно і тим паче вживати.

Тому перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором та запахом.

❗️ Вода не повинна бути забарвленою: подивіться на воду в білому або прозорому посуді на білому фоні.

❗️ Наберіть половину або ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.

❗️ Перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, то воду заборонено використовувати для пиття та готування їжі.

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Як знезаразити воду

✅ Кип'ятіння 

Кип’ятіння – найбільш надійний спосіб очищення, пояснюють у МОЗ. 

Кип'ятіть воду протягом 10 хвилин, після чого дайте їй відстоятися 30 хвилин та охолонути природним шляхом. 

Після охолодження воду потрібно обережно злити, не збовтавши осад, який зібрався на дні. 

✅ Активоване вугілля 

На літр води потрібно 5 таблеток. Таблетки краще подрібнити. Потрібно почекати щонайменше 8 годин, аби вода знезаразилась. 

✅ Таблетки з активним хлором 

Перед використанням вивчіть інструкцію: на який об'єм води вони розраховані та скільки часу потрібно для знезараження. 

Дотримуйтеся інструкції при очищенні води.

✅ Йод 

Використовуйте цей метод у крайніх випадках – наголошують у МОЗ! 

На літр води достатньо 3-4 крапель йоду. Перед споживанням води почекайте годину. 

❗️ Важливо: людям з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду. 

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Як вберегтися від хвороб через брудну воду

У МОЗ нагадують правила профілактики інфекційних захворювань, які передаються через воду:

  • Пийте тільки кип’ячену або продезінфіковану питну воду.
  • Часто мийте руки безпечною водою з милом, коли повертаєтеся додому, після відвідування туалету, перед і під час приготування їжі та прийому їжі.
  • Для приготування їжі користуйтесь кип’яченою або бутильованою водою.
  • Ретельно готуйте і безпечно зберігайте їжу.
  • Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.

❌ Не вживайте лід, якщо не впевнені, що він зроблений з безпечної води.

❌ Якщо з’являються ознаки інфекційних захворювань – не допускайте самолікування.

Якщо у вас з'явилося підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо, то негайно зверніться по медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, як зберігати і де набрати воду, якщо в місті зникло водопостачання.

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