Вчені виявили, що Ozempic може допомогти при хворобах нирок, печінки й серця – дослідження

Науковці виявили, що препарат для лікування діабету Ozempic компанії Novo Nordisk уповільнює прогресування хронічної хвороби нирок у пацієнтів.

Крім того, він може знизити ризик смерті від хвороб серця, а також покращити здоров’я печінки у людей з ВІЛ, пише Reuters.

Ozempic – це препарат класу GLP-1 з діючою речовиною семаглютидом, що прописується пацієнтам у формі щотижневої ін'єкції.

Дослідження показало, що щотижнева ін’єкція семаглютиду на 24% знижує ризик смерті від хронічної хвороби нирок, а також серцевих захворювань у пацієнтів з діабетом ІІ типу.

Дослідження під назвою FLOW розпочалося у 2019 році і включало близько 3,5 тисячі пацієнтів з діабетом II типу та хронічними захворюваннями нирок від помірного до важкого ступеня.

Учасники отримували 1 міліграм (мг) семаглютиду один раз на тиждень на додаток до стандартного лікування.

"Позитивні результати дослідження FLOW показують, що семаглютид може стати першим варіантом лікування за допомогою GLP-1 для людей, які живуть з діабетом 2 типу та хронічними захворюваннями нирок", – сказав керівник відділу розвитку компанії Novo Nordisk Мартін Хольст Ланге.

Ще одне дослідження продемонструвало, що Ozempic допомагає покращити стан печінки у людей з ВІЛ.

Щотижнева ін'єкція семаглютиду зменшила кількість жиру в печінці учасників дослідження на 31%.

Це перше дослідження, яке показало вплив семаглютиду на ВІЛ-інфікованих пацієнтів, у яких є метаболічна дисфункція, асоційована зі стеатозом печінки (MASLD). Клінічні випробування фінансувалися Національним інститутом охорони здоров'я (National Institutes of Health).

Нагадаємо, препарат Ozempic допомагає підшлунковій залозі виробляти більше інсуліну та сприяє зниженню цукру у крові. Його первинне призначення – лікування діабету та ожиріння.

Однак вчені мають підтвердження того, що такі препарати можуть мати медичні переваги і при інших станах.

Наразі Ozempic схвалений регулятором США для зниження рівня цукру в крові у дорослих з цукровим діабетом 2 типу, на додаток до дієти та фізичних вправ.

Також його дозволили використовувати для зниження ризику серцевого нападу, інсульту або смерті у людей з діабетом або хворобами серця.

Раніше науковці вирішили дослідити, чи сприяють такі препарати (Ozempic та Wegovy зокрема) появі суїцидальних думок.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз та отримати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!

