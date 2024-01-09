Вчені дослідили препарат Ozempic на ризик появи суїцидальних думок

Науковці не виявили ознак збільшення суїцидальних думок у пацієнтів, які приймали препарати проти діабету та для схуднення – Ozempic та Wegovy.

Однак для остаточної впевненості в цьому одного дослідження недостатньо, повідомляє The New York Times з посиланням на результати дослідження, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Вчені з університету Кейс Вестерн Резерв у штаті Огайо за допомогою анонімної електронної медичної бази, де зберігається інформація про понад 100 мільйонів пацієнтів, проаналізували кількість їхніх думок про суїцид.

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Усі анамнези вчені розділили на дві групи, серед яких:

понад 240,6 тисячі пацієнтів, які для схуднення приймали препарат Wegovy

та 1,5 мільйона людей, які лікувалися від діабету препаратом Ozempic.

Фото: PT STOCK/Getty Images

Дослідники порівняли частоту суїцидальних думок серед пацієнтів, які приймали Wegovy та Ozempic, та пацієнтів, які приймали інші ліки для схуднення та від діабету.

Науковці з’ясували, що люди з обох груп менше схильні до суїцидальних думок у порівнянні з тими, хто відповідні препарати не приймав.

Під час клінічних випробувань препаратів, вчені не виявили зв’язку, який би вказував на зв’язок прийому препаратів Wegovy та Ozempic із появою суїцидальних думок.

"Ми не побачили жодного підвищеного ризику", – каже науковець Ронг Сюй, який брав участь в дослідженні.

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Водночас вчені зазначають, що дослідження проводилося методом спостереження, тому зробити висновки про причинно-наслідкові зв'язки у пацієнтів на його підставі неможливо.

Нагадаємо, у липні 2023 року регулятор охорони здоров’я Ісландії зафіксував два випадки, коли у пацієнтів, які приймали препарати, зокрема, Ozempic та Wegovy виникали думки про суїцид та один – про самоушкодження.

Зазначається, що в інструкції ЄС про суїцидальні думки як побічний ефект для препаратів вказано не було.

У США рекомендують після прийому препарату Wegovy спостерігати за пацієнтами через потенційно можливе виникнення суїцидальних думок або бажання заподіяти собі шкоду.

Раніше ми повідомляли, що аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок.