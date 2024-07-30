Як вчені змусили котячого паразита підпрацьовувати "Убером" для ліків: дослідження

Вченим вдалося доставити ліки до мозку з допомогою котячого паразита токсоплазми. Наразі експеримент провели лише на мишах. Використання такого методу для людей може містити певні ризики.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Microbiology.

Метод доставки ліків планують використати для препаратів від неврологічних захворювань. Ці медикаменти складніше за інші долають гематоенцефалічний бар’єр (фізіологічний бар’єр з клітин на межі крові та нейронів).

Науковці з Ізраїлю, США та Швейцарії вирішили випробувати одноклітинного паразита Toxoplasma gondii, який може проникати у мозок й міг би доставляти у нього ліки. Вчені виділили дві органели для цієї місії - роптрії та щільні гранули. Через ці структурні одиниці токсоплазма виділяє назовні свої ферменти, тож дослідники замінили їх на ліки.

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Основна дія органел полягає в тому, що вони відповідають за розщеплення мембрани клітин хазяїна та сприяють проникненню паразита в клітини.

Модифікована токсоплазма змогла доставити лікувальні білки у нейрони в культурі клітин, які традиційно використовують для досліджень неврологічних порушень.

Цікаво, що обидві органели змогли доставити кожна свій тип ліків. Це науковці сподіваються використати для лікування складних патологій.

Вчені також переконались, що у мозку живих мишей токсоплазма не спричинила запалення інших клітин.

Однак наразі рано говорити про ліки на основі токсоплазми. Спершу науковці мають зменшити ризик виникнення токсоплазмозу. Він особливо небезпечний для вагітних жінок і самого плоду, а також людей з низьким імунітетом.