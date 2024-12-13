Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми "Доступні ліки" з 2025 року

Програма “Доступні ліки” стане обов’язковою для всіх аптек з 2025 року

З 1 липня 2025 року всі аптеки України повинні укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за програмою "Доступні ліки".

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, це дозволить пацієнтам отримувати препарати за програмою у будь-якій аптеці країни.

Міністр також анонсував найбільше розширення програми "Доступні ліки" з моменту її запуску у 2017 році. До переліку додадуть понад 30 нових діючих речовин. Серед них комбіновані лікарські засоби для лікування:

серцево-судинних захворювань,

ревматологічних (зокрема, ревматоїдного артриту),

неврологічних (включаючи мігрень),

ендокринологічних хвороб (наприклад, гіпотиреозу),

очних хвороб.

Вперше до програми увійдуть препарати у формі крапель і мазей, а також ліки для дітей.

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Аптеки, розташовані на території або всередині закладів охорони здоровʼя, вже зараз зобов’язані працювати за програмою. У разі відмови у відпуску препаратів пацієнти можуть звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

Для жителів сіл, прифронтових та віддалених регіонів передбачено доставку ліків через "Укрпошту" та мобільні аптечні пункти, які вже функціонують у 13 областях.

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