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Відтепер українці зможуть робити щеплення проти грипу в аптеках: що для цього потрібно

Анна Коваленко — 23 жовтня, 18:35
Відтепер українці зможуть робити щеплення проти грипу в аптеках: що для цього потрібно
Зробити щеплення можна лише в тих аптеках, які отримали відповідну ліцензію
kuniharu wakabayashi/Getty Images

В Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. Першим ліцензію на щеплення українців отримав заклад у Києві.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що щеплення можна буде робити виключно в тих аптеках України, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію.

Щоб проводити вакцинацію населення, аптеки обов’язково повинні мати:

  • ліцензію від МОЗ на провадження господарської діяльності з медичної практики;
  • необхідне матеріально-технічне забезпечення;
  • окремо обладнане приміщення для вакцинації;
  • зону очікування для охочих зробити щеплення.

За даними МОЗ, наразі повністю відповідає цим вимогам лише одна аптека, яка розташована в Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

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Крім того, право робити щеплення мають не всі працівники аптек, а лише фармацевти, які пройшли спеціальне навчання і можуть надавати послугу кваліфіковано та безпечно.

У вересні 2024 року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) провели перший фаховий курс навчання для провізорів, які виявили бажання отримати дозвіл на проведення вакцинації.

Щоб зробити щеплення проти грипу в аптеці, громадянам потрібно:

  • отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря;
  • звернутися в аптеку, яка має ліцензію на проведення щеплення;
  • придбати вакцину в аптечному пункті за власний кошт;
  • заповнити згоду на проведення щеплення;
  • отримати вакцинацію;
  • зачекати 30 хвилин після отримання щеплення та отримати довідку про успішну вакцинацію;
  • надати довідку про щеплення сімейному лікарю.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності – у період від вересня до жовтня, адже так завчасно організм зможе сформувати імунітет та достатню кількість захисних антитіл.

Однак за бажанням щеплення проти грипу можна зробити в будь-який час, незалежно від наявного епідеміологічного стану.

Які вакцини від грипу можна знайти в аптеках України?

Від початку жовтня в аптечних пунктах на території України доступні препарати французького та корейського виробництва, які пройшли державний контроль якості та отримали сертифікат, повідомляють у МОЗ.

Усі вакцини "неживі", тобто ними можна щепитися одночасно з вакцинами від інших вірусів.

Чи обов’язково вакцинуватися від грипу?

У МОЗ зауважують, що щеплення проти грипу належить до рекомендованих. але воно відстунє в національному календарі вакцинації. Відтак вакцину можуть закуповувати за кошти місцевих бюджетів чи підприємств або власним коштом громадян.

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Вакцинація може вберегти від тяжкого перебігу захворювання, що здатне спричинити, зокрема, ураження серця та нирок.

Щеплення проти грипу рекомендовано робити людям із групи ризику:

  • тим, хто працює в місцях масового скупчення людей (медичним працівникам, правоохоронцям та учителям);
  • вагітним;
  • пацієнтам, що мають хронічні захворювання;
  • дітям до п’яти років;
  • людям старше 60 років.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою аптечні заклади отримали дозвіл проводити профілактичну вакцинацію.

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