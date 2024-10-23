Відтепер українці зможуть робити щеплення проти грипу в аптеках: що для цього потрібно

Зробити щеплення можна лише в тих аптеках, які отримали відповідну ліцензію

В Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. Першим ліцензію на щеплення українців отримав заклад у Києві.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що щеплення можна буде робити виключно в тих аптеках України, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію.

Щоб проводити вакцинацію населення, аптеки обов’язково повинні мати:

ліцензію від МОЗ на провадження господарської діяльності з медичної практики;

необхідне матеріально-технічне забезпечення;

окремо обладнане приміщення для вакцинації;

зону очікування для охочих зробити щеплення.

За даними МОЗ, наразі повністю відповідає цим вимогам лише одна аптека, яка розташована в Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

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Крім того, право робити щеплення мають не всі працівники аптек, а лише фармацевти, які пройшли спеціальне навчання і можуть надавати послугу кваліфіковано та безпечно.

У вересні 2024 року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) провели перший фаховий курс навчання для провізорів, які виявили бажання отримати дозвіл на проведення вакцинації.

Щоб зробити щеплення проти грипу в аптеці, громадянам потрібно:

отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря;

звернутися в аптеку, яка має ліцензію на проведення щеплення;

придбати вакцину в аптечному пункті за власний кошт;

заповнити згоду на проведення щеплення;

отримати вакцинацію;

зачекати 30 хвилин після отримання щеплення та отримати довідку про успішну вакцинацію;

надати довідку про щеплення сімейному лікарю.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності – у період від вересня до жовтня, адже так завчасно організм зможе сформувати імунітет та достатню кількість захисних антитіл.

Однак за бажанням щеплення проти грипу можна зробити в будь-який час, незалежно від наявного епідеміологічного стану.

Які вакцини від грипу можна знайти в аптеках України?

Від початку жовтня в аптечних пунктах на території України доступні препарати французького та корейського виробництва, які пройшли державний контроль якості та отримали сертифікат, повідомляють у МОЗ.

Усі вакцини "неживі", тобто ними можна щепитися одночасно з вакцинами від інших вірусів.

Чи обов’язково вакцинуватися від грипу?

У МОЗ зауважують, що щеплення проти грипу належить до рекомендованих. але воно відстунє в національному календарі вакцинації. Відтак вакцину можуть закуповувати за кошти місцевих бюджетів чи підприємств або власним коштом громадян.

Вакцинація може вберегти від тяжкого перебігу захворювання, що здатне спричинити, зокрема, ураження серця та нирок.

Щеплення проти грипу рекомендовано робити людям із групи ризику:

тим, хто працює в місцях масового скупчення людей (медичним працівникам, правоохоронцям та учителям);

вагітним;

пацієнтам, що мають хронічні захворювання;

дітям до п’яти років;

людям старше 60 років.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою аптечні заклади отримали дозвіл проводити профілактичну вакцинацію.