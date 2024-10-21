МОЗ розширило перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки"
Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які входять до урядової програми "Доступні ліки".
Перелік доповнили новими засобами для лікування розладів психіки, а також фентаніловим пластиром для знеболення та паліативної допомоги, повідомили у МОЗ.
Станом на 21 жовтня до програми "Доступні ліки" входять:
- 241 засіб для лікування серцево-судинних захворювань;
- 110 засобів від розладів психіки та поведінки, епілепсії;
- 31 засіб для хронічних захворювань дихальних шляхів;
- 7 препаратів для лікування хвороби Паркінсона;
- 55 препаратів для пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу;
- 4 засоби для нецукрового діабету;
- 63 види інсулінів;
- 45 медичних виробів для самоконтролю рівня цукру;
- 25 засобів для людей, які пережили пересадку органів;
- 8 засобів для знеболення та надання паліативної допомоги.
За посиланнями доступні актуальні реєстри лікарських засобів і медичних виробів.
Їх можна отримати безоплатно або придбати з доплатою в тих аптеках, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. Перелік можна знайти на дашборді.
Нагадаємо, у лютому 2024-го "Укрпошта" отримала ліцензію на торгівлю медикаментами.
Через поштового оператора можна замовити майже 10 тисяч безрецептурних медичних засобів, а також препарати за програмою "Доступні ліки". Ми розповідали, як їх замовити та відстежити посилку.