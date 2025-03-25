Пси-діагности: у Британії собак навчили за запахом виявляти бактерії у хворих на муковісцидоз

У Великій Британії започаткували медичний проєкт, у межах якого спеціально навчені собаки допомагають виявляти важкодіагностовані інфекції у людей з муковісцидозом.

Про це пише The Guardian.

Золотиста лабрадорка Джоді – головна героїня цього проєкту. Вона вміє розпізнавати особливий запах людей із муковісцидозом (кістозним фіброзом) – спадковим захворюванням, що вражає легені й інші органи.

"Після прийому модулюючих препаратів у пацієнтів менше мокротиння. Проте це ускладнює діагностику бактерій у легенях, бо не завжди можна зібрати аналізи. Саме тут і приходять на допомогу собаки", – пояснює професорка Джейн Девіс з Імперського коледжу.

Кілька років тому команда Девіс навчила собак виявляти зразки з лабораторним збудником Pseudomonas aeruginosa – бактерією, що викликає запалення легенів, інфекції сечовивідних шляхів і навіть сепсис.

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Під час експерименту собаки, серед яких була і Джоді, заходили до кімнати, де стояли зразки на рівні їхньої голови. Деякі містили Pseudomonas, деякі – інші бактерії або ж узагалі не містили жодних мікроорганізмів. Коли собака виявляла потрібну бактерію, вона просто сідала біля відповідного зразка.

"Ми довели, що в лабораторних умовах собаки можуть виявляти бактерію Pseudomonas. Тепер хочемо навчити їх розпізнавати бактерії на шкірі пацієнтів, у сечі або навіть на одязі", – додає Девіс.

Діагностика подібних інфекцій часто передбачає інвазивні процедури. До того ж такі тести складно повторювати регулярно. Собаки ж можуть забезпечити швидке та безболісне виявлення бактерії, кажуть науковці.

Особливо актуальним це стає на тлі поширення антибіотикорезистентності – ситуації, коли мікроби більше не реагують на ліки.

"Щоб зменшити ризики, нам потрібно точно знати, яка саме бактерія спричинила інфекцію, і призначати відповідний антибіотик. Інакше ми тільки підсилюємо проблему стійкості до ліків", – пояснює Девіс.

У майбутньому технологію планують застосовувати і для інших пацієнтів – з різними хворобами та інфекціями. Адже підхід із "медичними псами-діагностами" дає змогу визначати бактерії без потреби в дорогому обладнанні чи лабораторіях.

"У боротьбі проти стійких мікроорганізмів нам потрібні всі можливі союзники. І такі собаки, як Джоді, можуть стати саме такими надійними помічниками", – підсумовує Девіс.