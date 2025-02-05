Як між пацієнтами лікарень поширюються стійкі до антибіотиків бактерії? Вчені мають припущення

Науковці припускають, що мухи можуть бути причетними до поширення супербактерій

Науковці з'ясували, що мухи здатні поширювати між пацієнтами медичних закладів супербактерії – стійкі до антибіотиків організми.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Environment International, пише The Guardian.

Команда дослідників з Оксфордського інституту антимікробних досліджень (Велика Британія) дослідила 1396 мух із восьми лікарень у шести містах Нігерії – вони аналізували, які бактерії можуть переносити ці комахи.

Дослідження показало, що мухи мали на собі 17 різних видів бактерій, зокрема Staphylococcus aureus, яка спричиняє внутрішньолікарняні інфекції.

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При цьому значна частина одноклітинних організмів мала гени, пов'язані зі стійкістю до антимікробних препаратів, як-от тих, що використовують для людей у виключних випадках.

Робота заснована на попередніх висновках команди вчених, яка виявила, що мурахи, павуки, мухи та таргани в пакистанських лікарнях є носіями супербактерій. Також раніше науковці встановили зв'язок між одноклітинними організмами на тілі комах і бактеріями, що спричинили інфекції у пацієнтів у місцях хірургічного втручання.

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Керівниця проєкту та співавторка роботи Чіома Ачі заявила, що результати "дуже тривожні". Аналізи продемонстрували, що мухи "можуть бути переносниками стійкості бактерій до антибіотиків". Особливо це може ставити під загрозу пацієнтів лікарень у тропічних країнах з низьким і середнім рівнями доходів, де комах особливо багато.

"Мухи копрофаги їдять фекалії та гній. Переносники інфекції передають її з фекаліями, мухи поглинають це і можуть сідати на поверхні в лікарнях або навіть на їжу, на середовище, до якого торкаються люди, тож це може бути фактором [поширення інфекції]", – вважає науковиця.

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На думку наукової керівниці Оксфордського інституту антимікробних досліджень та співавторки роботи Кірсті Сендс, мухи, які перебувають у лікарняних палатах, можуть "становити загрозу" для особливо вразливих пацієнтів.

Нагадаємо, за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку з причин, пов'язаних із резистентністю бактерій до антибіотиків, помирає п'ять мільйонів людей по всьому світу.