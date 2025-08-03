Перші ознаки розсіяного склерозу можуть з’являтися за 15 років до класичних симптомів – дослідження

Перші попереджувальні сигнали розсіяного склерозу можуть виникати більш ніж за десятиліття до появи класичних неврологічних симптомів.

Про це свідчать результати нового дослідження Університету Британської Колумбії, опублікованого в журналі JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

Вчені проаналізували медичні дані понад 12 000 осіб у провінції Британська Колумбія (Канада) й виявили, що пацієнти з розсіяним склерозом починали частіше звертатися до медиків ще за 15 років до офіційного встановлення діагнозу.

"Розсіяний склероз складно діагностувати на ранніх етапах, адже перші симптоми: втома, головний біль, біль, психоемоційні розлади – дуже загальні та можуть бути схожими на інші захворювання", – зазначає Гелен Тремлетт, професорка неврології та провідна дослідниця Центру мозкового здоров’я імені Джавада Мовафагіана.

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Дослідники відстежували звернення пацієнтів до лікарів за 25 років до появи перших неврологічних симптомів, встановлених неврологами на основі клінічних оцінок.

Це перше дослідження, яке охоплює настільки тривалий період до встановлення діагнозу. Попередні роботи, як правило, фокусувалися лише на 5–10 роках до першої демієлінізуючої події (наприклад, проблем із зором).

Коли і як змінюється поведінка пацієнтів

Дослідження показало поступове збільшення кількості медичних візитів у хворих на розсіяний склероз порівняно з рештою населення.

За 15 років до появи симптомів збільшується кількість візитів до сімейного лікаря, а також звернень із загальними скаргами на втому, біль, запаморочення, тривожність та депресію.

За 12 років зростає кількість консультацій у психіатра.

За 8-9 років частішають візити до невролога та офтальмолога, що може бути пов’язано з розмитістю зору або болем в очах.

За 3–5 років збільшуються звернення до відділень невідкладної допомоги та на радіологічні дослідження.

За рік до появи симптомів спостерігається пік візитів до лікарів різних спеціальностей, зокрема до невролога, у відділення невідкладної допомоги та на МРТ чи інші дослідження.

"Ці зміни свідчать про те, що розсіяний склероз має довгий і складний продромальний період – коли хвороба вже розвивається, але ще не проявляється у вигляді чітких симптомів", – пояснює Марта Руїс-Альгеро, перша авторка дослідження.

Розуміння продромального періоду захворювання може стати ключем до його раннього виявлення.

"Виявлення таких "червоних прапорців" дає шанс на раннє втручання – спостереження, підтримку або профілактику. Це відкриває нові напрями досліджень щодо біомаркерів, способу життя та інших потенційних тригерів, які можуть діяти в цій, раніше недооціненій, фазі хвороби", – підсумувала докторка Тремлетт.