Рутинна робота підвищує ризик деменції на 37% – дослідження

Учені виявили, що люди, які здебільшого виконували рутинну роботу, мали на 66% більший ризик виникнення когнітивних порушень та 37% – розвитку деменції.

Невисокий рівень стимуляції мозку під час виконання рутинної роботи може стати передумовою до погіршення когнітивних здібностей і навіть виникнення деменції з віком.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Neurology, пише CNN.

Учені виявили, що люди, які здебільшого виконували рутинну роботу, мали на 66% більший ризик виникнення когнітивних порушень та 37% – розвитку деменції.

"Наші результати показують цінність професії, яка вимагає складнішого мислення як способу збереження пам’яті в старості. Робочі завдання справді важливі для зміцнення когнітивного здоров’я", – заявила авторка дослідження, докторка Тріне Едвін.

У дослідженні вчені проаналізували дані про стан здоров’я та професійну діяльність 7000 норвежців, за якими спостерігали з 30 років до виходу на пенсію в 60 років.

Науковці класифікували когнітивні потреби 305 професій на 4 категорії залежно від складності.

Рутинна робота, яка не була класифікована як "когнітивно-захисна", часто включала повторювані фізичні та розумові завдання, як це типово для фабричної роботи та бухгалтерії.

Більшість людей на звичайних роботах включали домробітниць, сторожів, будівельників і листонош.

Більш вимоглива робота не ґрунтувалася на рутинних завданнях, хоча інколи вимагала їхнього повторення.

Щоденні обов’язки частіше включають творче мислення, аналіз, вирішення проблем і пояснення ідей та інформації іншим. Навички міжособистісного спілкування, як-от коучинг або мотивація інших, також необхідні для цих типів розумово стимулюючих робіт.

"У цій групі були юристи, лікарі, бухгалтери, технічні інженери та люди на державній службі, але найпоширенішою професією було викладання. Вчителі багато спілкуються з учнями та батьками, їм доводиться пояснювати та аналізувати інформацію. Це не так орієнтовано на рутину", – пояснила науковця.

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Багато людей, які брали участь у дослідженні, залишалися на роботах з однаковим ступенем складності протягом свого трудового життя.

Ця послідовність була сильною стороною дослідження, оскільки вона дозволила науковцям вивчити вплив різних типів роботи на людей з віком.

"Подібно до того, як ми можемо використовувати фізичні вправи для росту та підтримки наших м’язів, тренування нашого мозку за допомогою більш захоплюючих робочих завдань і постійного колегіального спілкування, здається, також допомагає запобігти деменції", – додав директор з досліджень Інституту нейродегенеративних захворювань у Флориді доктор Річард Айзексон, який не брав участі у дослідженні.

У підсумку науковці наголошують, що людям із ризиком розвитку хвороби Альцгеймера було б корисно вивчати нові робочі завдання та вдосконалювати свої професійні навички. Вони сподіваються, що подальші дослідження допоможуть з’ясувати, які саме види діяльності мають найбільші переваги для здоров’я мозку.