Рослинні олії проти масла: нове дослідження оцінює ризики передчасної смерті

заміна всього 10 грамів масла на день на рослинні олії зменшує ризик смертності на 17%

Відмова від щоденного вживання масла на користь певних рослинних олій може знизити ризик передчасної смерті.

Вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т. Г. Чана вивчили дані за понад 30 років і з’ясували, що регулярне споживання масла підвищує ризик смерті на 15%, тоді як рослинні олії – знижують його на 16%.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованому в журналі JAMA Internal Medicine, пише CNN.

До експерименту долучились понад 221 тисяча людей. Учасники повідомляли про свої харчові звички кожні 4 роки, що дозволяло дослідникам відстежувати зміни з часом і обчислювати довгострокові середні показники споживання.

Науковці відкоригували свої висновки, щоб врахувати такі змінні, як вік, індекс маси тіла (ІМТ), статус куріння, загальне споживання калорій, а також інші схеми харчування за допомогою Індексу альтернативного здорового харчування.

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Виявилося, що заміна всього 10 грамів масла на день на рослинні олії зменшує ризик смертності на 17%.

"Це суттєва різниця, особливо якщо поглянути з позиції громадського здоров’я. Якщо така заміна стане масовою, можна значно скоротити кількість передчасних смертей у популяції", – зазначає один з авторів дослідження доктор Юй Чжан.

Водночас експерти підкреслюють, що масло не є абсолютним злом.

"Ми не говоримо, що потрібно повністю відмовитися від масла, але навіть невелике скорочення його споживання на користь рослинних олій може мати позитивний ефект," – додає Чжан.

Однак якщо вибрати між вершковим маслом і яловичим жиром (який колись пропагували як більш здорову заміну олії з насіння соняшника), ріпакова, соєва та оливкова олії є кращим вибором, додали науковці.

Насіннєві олії отримують із насіння рослин, тоді як рослинні олії витягують із різних частин рослини. Усі олії, проаналізовані у дослідженні, належать до категорії олій з насіння, за винятком оливкової олії.

Оливкова, ріпакова та соєва олії багаті на корисні омега-3 жирні кислоти, що мають протизапальну дію та сприяють нормальному функціонуванню серцево-судинної системи.

Інші рослинні олії, такі як соняшникова, кукурудзяна та арахісова, містять велику кількість омега-6 жирних кислот. Вони теж необхідні для здоров’я, проте їхній надлишок у раціоні може посилювати запальні процеси.

"Головне – баланс. Нам потрібні і омега-3, і омега-6 жирні кислоти, ідеальним варіантом є їхнє поєднання, наприклад, у соєвій або ріпаковій олії," – пояснює Віллет.

Попри переваги рослинних олій, експерти радять використовувати їх помірно. Усі жири, незалежно від походження, мають високу калорійність – близько 120 ккал на столову ложку. Надмірне вживання може призвести до набору ваги та проблем зі здоров’ям.