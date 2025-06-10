Вчені знайшли спосіб діагностувати у людей непереносимість глютену швидше і простіше

Австралійські вчені розробили новий тест для виявлення у людей целіакії – непереносимості глютену. Він дозволяє швидше і простіше виявляти недугу у людей, ніж сучасні методи діагностики.

Про це йдеться у досліджені, опублікуваному в журналі Gastroenterology, пише The Guardian.

Глютен – це рослинний білок, який міститься у чотирьох видах злакових: пшениці, житі, ячмені та вівсі. За наявності спеціальних ферментів, що його розщеплюють, він перетворюється на амінокислоти і нормально засвоюється в організмі.

У людей, які не мають таких ферментів, глютен не перетравлюється і спричиняє запальну реакцію слизової кишечника, спазм, біль і здуття. Цей стан називають целіакією.

Згідно з сучасними протоколами, для підтвердження діагнозу пацієнту необхідно споживати певну кількість глютену як мінімум тиждень, перш ніж у нього візьмуть аналіз крові чи проведуть гастроскопію. Впродовж цього часу пацієнти страждають від діареї, здуття та болю в животі.

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"Ймовірно, мільйони людей у ​​світі живуть з недіагностованою целіакією просто тому, що шлях до діагностики складний, а часом виснажливий" – пояснює один з авторів дослідження Джейсон Тай-Дін.

Саме тому вчені вирішили розробити аналіз, який допоможе набагато швидше виявляти захворювання. Для цього вони розробили спеціальний тест для виявлення імунного маркера інтерлейкіну 2, який виробляється в хворих після споживання глютену.

Тест випробували на майже 200 учасниках дослідження. Використовуючи нову діагностичну систему, їхні зразки крові змішували з глютеном, щоб перевірити, чи з'являється імунний маркер. У 97% випадків тест виявляв захворювання, кажуть науковці.

"Тест технічно дуже простий, тому його можна легко адаптувати до рутинного лабораторного тесту", – зазначив один з авторів дослідження.

Водночас науковці, які не були залучені до розробки тесту, зауважують, що такий аналіз може бути нечутливим для людей, які приймають імуносупресивні препарати. Тож цей аспект потрібно буде вивчити окремо.

Нагадаємо, раніше науковці розробили новий аналіз крові, який може допомогти швидше діагностувати рідкісні генетичні порушення у дітей.