Що таке непереносимість лактози і чи може рослинне молоко замінити звичайне? Пояснює лікарка

Дедалі частіше дорослі люди відмовляються від молочних продуктів нібито через непереносимість лактози. Натомість вживають безлактозні продукти або рослинне молоко.

Як діагностують лактазну недостатність, чи корисні безлактозні продукти і чому рослинне молоко – це не молоко у класичному розумінні, пояснила лікарка-гастроентерологиня мережі клінік "Добробут" Людмила Федорченко у коментарі для "Української правди. Життя".

"Основний компонент молока – молочний цукор. В організмі його розщеплює фермент лактаза. Коли його недостатньо, молочний цукор не розщеплюється, і ми маємо неприємні явища – здуття, газоутворення, відрижку, діарею.Тож лактазна непереносимість – це стан, коли організм не може засвоювати лактозу, тобто молочний цукор", – пояснює лікарка.

Чому виникає непереносимість лактози у дорослих

Ще 3-5 років кількість ферменту, що розщеплює лактозу, починає зменшуватися. Тому насправді лактазна недостатність у дорослому віці – не хвороба, а варіант норми, говорить Федорченко.

Якщо ж говорити про діагноз непереносимості лактози у дітей, то його фахівці визначають одразу після народження немовляти. Однак таке трапляється рідко, зауважує фахівчиня.

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Водночас вчені з Університету Брістоля та Університетського коледжу Лондона за допомогою комʼютерного моделювання виявили, що споживання молока не є причиною підвищення переносимості лактози у дорослих. Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих в журналі Nature. Фактично, науковці встановили, що зменшення кількості ферменту – це природній процес, який не залежить від споживання молоковмісних продуктів.

Чи є безпечна доза молока для дорослої людини

Безпечна доза молока для дорослої людини – 240-300 мл на добу. Але не варто одразу викидати усі кисломолочні продукти, бо майже всі з них (крім молока) мають значно меншу кількість лактози, ніж молоко.

"З сирами взагалі цікава історія. Чим більша витримка у сиру, тим менше в ньому лактози, тому що над нею вже "попрацювали" молочнокислі бактерії. У молодих мʼяких сирах (моцарелі, страчеллі, буратті тощо) також міститься не багато лактози.

Усі молочні продукти після термічної обробки організму легше перетравити. Тому люди навіть з лактазною непереносимістю можуть без побічних ефектів їсти сирники, чізкейки", – пояснює лікарка.

У дослідженні, опублікованому в журналі NCBI, вчені зауважили, що поріг толерантності до харчової лактози залежить від кількох факторів. Серед них – доза спожитої лактози, вживання її з іншими харчовими компонентами, час проходження через кишківник, надмірний ріст бактерій у тонкій кишці тощо.

Але симптоми непереносимості лактози зазвичай не виникають, поки активність ферменту лактази в організмі не знизиться до 50%.

Однак буває ще й транзиторна непереносимість (тобто тимчасова неспроможність кишківника до процесу травлення), що викликана іншими хворобами. Наприклад, важкою кишковою інфекцією або прийомом антибіотиків, внаслідок якої були пошкоджені клітини кишківника. Тоді після прийому молока може виникати дискомфорт.

Як діагностувати лактазну недостатність

Найчастіше основні симптоми – це здуття, діарея, дискомфорт у шлунку. Але для того, щоб визначити рівень ферменту лактази, можна здати спеціальний аналіз.

Однак лікарка-гастроентеролог попереджає, що такий тест покаже лише генетичну схильність, а не дасть відповідь на питання: "Скільки молока мені можна пити на добу?".

"Якщо є симптоми – треба йти до лікаря, а не ставити собі діагноз. Насправді причина може бути зовсім не в непереносимості лактози, а порушенні обмінних процесів", – додає Людмила Федорченко.

Безлактозні продукти – корисні?

Безлактозні продукти – це безпечна і корисна альтернатива, особливо для тих, хто має непереносимість, зауважують вчені. Їх виготовляють шляхом додавання ферменту лактази або мембранної фільтрації, щоб знизити вміст лактози.

"Технологія виготовлення безпечна. Уже в пляшку додають фермент, якого не вистачає організму. Це не шкідливо. До речі, безлактозне молоко на смак трохи солодше, бо лактоза розщеплена на глюкозу і галактозу", – додає лікарка.

Гастроентерологиня каже, що за рекомендацією лікаря пацієнт може приймати спеціальні дієтичні добавки, які містять фермент лактазу. Таким чином можна допомогти організму перетравити улюблені продукти.

"Крім молока, ще існує кефір, сметана, йогурт, вершкове масло тощо. Хтось може не переносити молоко і не погано переносити морозиво. Або хтось додає вершки до кави і почувається добре, бо природний жир у цьому продукті уповільнює всмоктування і процес перетравлення відбувається вже інакше, ніж у молока", – каже спеціалістка.

Чи можна замінити коров’яче молоко на рослинне

Рослинне молоко – це не справжнє молоко, а напій, створений на основі горіхів, зернових чи інших рослин. Воно може бути альтернативою для людей із непереносимістю лактози, але слід пам’ятати, що його поживна цінність значно відрізняється від тієї, що у коров’ячого молока.

"Рослинне молоко – це імітація, але ароматна, смачна і модна. Це не молоко, а напій, зроблений із горішків, бананів чи інших інгредієнтів. Наприклад, потовкти мигдаль, залити водою – ось і "молоко". Воно нешкідливе, але з коров’ячим молоком нічого спільного немає", – попереджає лікарка.

Попри популярність рослинного молока, воно не завжди може повністю замінити коров’яче за складом білків, вітамінів та кальцію. Тож рослинне молоко – це радше доповнення до раціону, а не рівноцінна заміна.

"Якщо є непереносимість коров’ячого молока, рослинне може бути заміною, але це вже зовсім інший продукт. Іноді важливо знайти свою дозу молочних продуктів, а не просто переходити на щось модне", – додає Людмила Федорченко.