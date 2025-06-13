Як жити в темряві, або що насправді бачать незрячі?

Помилково вважати, що незрячі "бачать" лише чорний колір чи темряву.

Багато хто здатен розрізняти cвітло, кольори та форми.

Водночас існують альтернативні способи "бачити" світ – через дотик, звук, шрифт Брайля та інші форми сенсорного сприйняття.

"УП. Життя" використала джерела MedicalNewsToday, National Health Institute та Healthline, щоб дізнатися, як сприймають світ незрячі люди, які бувають види порушень зору та як адаптуватися до життя зі сліпотою.

Які існують види зниження зору

Більшість людей із порушеннями зору можуть сприймати світло. Чимало незрячих людей використовують залишковий зір або інші органи чуття, щоб виконувати повсякденні справи.

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Зміни зору можна характеризувати таким чином:

Порушення зору – будь-яке зниження зору , яке впливає на повсякденне життя, від часткової до повної сліпоти.

Знижений зір – означає часткову втрату зору. Людина може бачити розмито, не розпізнавати обличчя, кольори або мати проблеми з нічним зором чи боковим полем зору.

Повна сліпота – відсутність сприйняття світла. Цей стан трапляється досить рідко.

Те, що саме бачать незрячі люди, залежить від рівня зорової втрати, який може бути таким:

розмитий або затуманений зір;

труднощі з розрізненням кольорів;

хвилясті лінії або плями в центрі зору;

проблеми із зором у темряві;

надмірна чутливість до яскравого світла або труднощі із зором удень;

погане розрізнення дрібних або віддалених об’єктів;

обмежене бокове (периферійне) поле зору;

повна сліпота.

Для тих, хто народився незрячим, поняття чорного кольору – умовне, адже ці люди ніколи не бачили кольорів узагалі. HayDmitriy/Depositphotos

Чи можуть незрячі люди щось бачити?

Для тих, хто народився незрячим, поняття чорного кольору – умовне, адже ці люди ніколи не бачили кольорів узагалі. Тому описувати їхній зоровий досвід словами "темрява" чи "чорне" – некоректно.

Люди, які втратили зір внаслідок травми, пам’ятають, як виглядають кольори та можуть їх уявляти.

Водночас більшість людей із порушеннями зору можуть сприймати світло. Лише близько 15% людей із порушеннями зору мають повну сліпоту. Це означає повну відсутність світлосприйняття – тобто людина не бачить нічого.

Проте навіть у таких випадках деякі люди можуть відчувати, чи в приміщенні світло, чи темно та бачити спалахи світла.

Чи бачать незрячі світло

Так, багато незрячих людей здатні сприймати світло. У більшості з них зберігається певний рівень світлосприйняття. Його інтенсивність та розташування в полі зору варіюються.

Людина, яка сприймає світло, зазвичай може:

визначити, чи в кімнаті світло, чи темно;

зрозуміти, звідки йде світло;

краще орієнтуватися у добре освітленому середовищі.

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Чи бачать незрячі люди кольори

Деякі незрячі люди можуть бачити кольори, однак інші сприймають їх як тьмяні або мають труднощі з розрізненням кольорів.

При порушеннях зору легше розрізняти яскраві, насичені кольори, адже ті відбивають більше світла. Натомість пастельні відтінки або складні візерунки можуть викликати труднощі.

Люди з повною втратою зору не бачать кольорів, але можуть їх уявляти. Якщо людина раніше бачила, вона, ймовірно, пам’ятає, як виглядають кольори, тож може відтворювати їх у своїй уяві, слухаючи опис.

Ті, хто народився з повною сліпотою, здебільшого сприймають кольори як абстрактні поняття, а не візуальні образи.

Попри схожу назву, кольорова сліпота (дальтонізм) – це окреме явище від повної втрати зору.

Більшість людей із кольоровою сліпотою бачать кольори, проте сприймають їх інакше. Найпоширеніший тип – це червоно-зелений дальтонізм, коли червоний і зелений виглядають однаково.

У рідкісних випадках трапляється монохроматизм – повна нездатність розрізняти будь-які кольори. Його можуть супроводжувати нечіткий зір та підвищена чутливість до світла.

Що бачать незрячі люди у снах

Сни незрячих людей дуже різняться.

Ті, хто раніше мав зір, можуть бачити у снах візуальні образи, подібні до снів зрячих людей.

А от ті, хто втратив зір у ранньому дитинстві або народився зі сліпотою, мають інший досвід сновидінь. Згідно з дослідженнями, люди з повною сліпотою, ймовірно, не бачать візуальних снів. Проте існують докази, що мозок все ж може формувати уявні зображення, навіть без реального візуального досвіду.

Також незрячі можуть "бачити" сни через інші відчуття: дотик, слух, смак тощо.

Більшість людей із порушеннями зору можуть сприймати світло. Лише близько 15% людей із порушеннями зору мають повну сліпоту. AndreyPopov/Depositphotos

Як можуть "бачити" незрячі

Хоча незрячі люди не бачать світ навколо себе в прямому сенсі, вони можуть сприймати візуальні образи інакше.

Наприклад, люди з частковим зором можуть користуватись допоміжними засобами для покращення візуального сприйняття:

великим або жирним шрифтом;

контрастними кольорами;

яскравішим освітленням.

Навіть здатність до сприйняття світла допомагає орієнтуватися в просторі – людина може визначити, де знаходиться вікно чи лампа.

Особи з повною сліпотою використовують альтернативні способи орієнтації:

дотик;

слух;

аудіоописи;

шрифт Брайля (рельєфний шрифт для читання на дотик).

Деякі незрячі також освоюють спеціальні навички мобільності, наприклад ехолокацію – техніку орієнтації за допомогою звуків. Вона дозволяє уявити:

розмір приміщення;

розташування предметів;

фактуру або твердість поверхонь.