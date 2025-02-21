У Лондоні вперше у світі вилікували сліпоту у дітей з генетичним захворюванням

У Лондоні вперше у світі успішно застосували генну терапію для лікування генетичного захворювання сітківки ока

У Лондоні лікарі вперше у світі змогли вилікувати сліпоту у дітей, які народилися з рідкісним генетичним захворюванням.

Для цього застосували генну терапію, пише The Guardian.

Для випробування нового методу лікування фахівці відібрали чотирьох дітей віком 1-2 років із США, Туреччини та Тунісу, у яких діагностували вроджений амавроз Лебера – важку форму дистрофії сітківки, яка призводить до втрати зору через дефект гена AIPL 1.

У сітківку одного ока пацієнта лікарі вводили здорові копії гена AIPL 1. Операції проводили у лондонській клініці Great Ormond Street і тривали вони протягом однієї години.

Після оперативного втручання за дітьми спостерігали впродовж 5 років. У дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Lancet, йдеться, що завдяки цій терапії тепер діти мають можливість бачити форми, знаходити іграшки, розрізняти обличчя батьків, а в окремих випадках навіть читати чи писати.

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"Ми вперше маємо ефективне лікування найважчої форми дитячої сліпоти та потенційну зміну парадигми до лікування на ранніх стадіях захворювання.

Ці результати демонструють те, як генна терапія здатна змінювати життя", – зазначив професор Мішель Майклідіс, консультант з питань сітківки ока в офтальмологічній лікарні Мурфілдс і професор офтальмології в Інституті офтальмології Університету Королівського коледжу Лондона.

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Батьки одного з дітей описали результати лікування як "доволі дивовижні", сказавши, що їм "пощастило" отримати таку допомогу. Їхній шестирічний син Джейс, якому було 2 роки на момент початку терапії,, тепер може підіймати крихітні речі з підлоги і впізнавати іграшки на відстані.

Батьки помітили позитивний ефект від операції протягом першого місяця – Джейс відреагував на сонце, яке світило у вікні.

Ген AIPL 1 є важливим для роботи фоторецепторів – світлочутливих клітин сітківки ока, які перетворюють світло на електричні сигнали, що потім обробляються мозком та сприймаються як зір.

Натомість у дітей з вродженим амаврозом Лебера можуть розрізняти лише світло і темряву, а той невеликий відсоток зору, який у них є, вони втратять впродовж декількох років.

Раніше ми розповідали, що американські вчені вперше у світі успішно випробували лікування від СМА, коли плід перебував в утробі матері.