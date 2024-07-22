Часта дефекація – добре чи погано? Вчені вивели формулу здоров'я

Найкращий результат аналізів був у людей, у яких дефекація відбувається 1-2 рази на день

Усі люди після споживання їжі "віддають" назад перетравлені рештки. Хтось какає кілька разів на день, а дехто – раз на тиждень.

Як випорожнення пов’язані з довгостроковим здоров’ям, дослідили вчені з Інституту системної біології в США. Результати опублікували у журналі Cell Reports Medicine.

Науковці зібрали клінічні дані, біохімічний аналіз крові, мікробіом кишківника, генетику тощо, у понад 1400 здорових дорослих без ознак активного захворювання.

Частота дефекації за власними оцінками учасників була розділена на чотири групи:

запор (1-2 дефекації на тиждень);

низька норма (3-6 на тиждень);

висока норма (1-3 на день);

діарея.

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Науковці виявили, що вік, стать та індекс маси тіла (ІМТ) відіграють особливо велику роль у тому, як часто людина какає. Рідше випорожнюються молодші люди з низькою масою тіла.

Варто також враховувати, що чоловіки зазвичай споживають більше їжі.

В нормі мікроби у кишківнику ферментують клітковину у корисні коротколанцюгові жирні кислоти.

Однак якщо перетравлена їжа затримується у цьому відділі дуже довго, тоді мікроби "переробляють" білки, виробляючи токсини, що потрапляють в кров.

У людей з діареєю вчені виявили клінічні хімічні ознаки запалення та пошкодження печінки. Бо організм виділяє надмірну кількість жовчної кислоти, яку печінка не встигає використати для розчинення та поглинання харчових жирів.

Найкращий результат аналізів був у людей, у яких дефекація відбувається 1-2 рази на день. У такому випадку бактерії ферментують клітковину і не шкодять здоров'ю.

"Це дослідження показує, як частота дефекації може впливати на всі системи організму, і як незвичайна частота дефекації може бути важливим фактором ризику розвитку хронічних захворювань", — сказав автор дослідження доктор Шон Гіббонс.

Нагадаємо, нещодавно науковці також виявили зв'язок між дієтою, якої дотримується вагітна жінка, і розвитком аутизму в дитини.