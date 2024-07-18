Зменшує ризик смерті вдвічі: вчені назвали найкорисніший для здоров'я спосіб пересування

Люди, які ходять пішки або їздять велосипедом на роботу, мають менші ризики психічних і фізичних захворювань, ніж ті, хто користується іншими видами транспорту. Вчені виявили, що найбільше переваг у велосипедистів – ризик смерті з будь-якої причини для них був на 47% нижчим.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі BMJ Public Health, пише MedicalXpress.

Вчені кажуть, що активний спосіб пересування – один з найпростіших і найефективніших методів збільшити щоденну фізичну активність. Зʼявляється дедалі більше доказів того, що ходьба і їзда на велосипеді позитивно впливають на здоров'я. Проте раніше дослідження не враховували всіх важливих аспектів.

Для цього дослідження вчені використовували дані з перепису населення Шотландії за 1991, 2001 і 2011 роки. Вони дослідили інформацію про 82 297 людей у віці від 16 до 74 років, які працювали або навчалися у 2001 році.

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Учасників опитали, як вони зазвичай дістаються до роботи чи навчання: пішки, на велосипеді чи іншим видом транспорту. Дані були пов'язані з інформацією про госпіталізації та призначення лікарських засобів з 2001 по 2018 рік. Вчені врахували такі фактори, як вік, стать, стан здоров'я та соціально-економічний статус.

З'ясувалося, що з 2001 по 2018 рік померли 4 276 учасників дослідження (понад 5% групи). Більше половини з них померли від раку. Майже 65% учасників були госпіталізовані хоча б раз.

Велосипедисти мали на 47% менший ризик смерті, на 10% менший ризик госпіталізації та на 24% менший ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, у них був на 30% менший ризик призначення препаратів для лікування хвороб серцево-судинної системи і на 51% менший ризик смерті від раку.

Однак велосипедисти мали вдвічі більший ризик потрапити до лікарні через ДТП.

Люди, які ходили на роботу пішки, мали на 11% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 10% менший ризик серцево-судинних захворювань. Також, у пішоходів був на 10% менший ризик призначення препаратів для лікування хвороб серця та на 7% менший ризик призначення препаратів для лікування психічних розладів.

Люди, які ходили на роботу пішки, мали менші ризики:

госпіталізації – на 11%;

серцево-судинних захворювань – на 10%;

призначення препаратів для лікування хвороб серця – на 10%;

призначення препаратів для лікування психічних розладів – на 7%.

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