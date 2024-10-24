Вчені вважають, що поширений серед спортсменів рух потенційно може свідчити про струс мозку

Швидке мимовільне похитування головою після сильного удару може сигналізувати про струс мозку. Вчені назвали цей жест SHAAKE (Spontaneous Headshake After a Kinematic Event).

У новому дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі MDPI, йдеться, що відстеження цього руху може допомогти зменшити кількість недіагностованих струсів мозку. Для цього його слід додати до офіційних рекомендацій щодо оцінки стану постраждалого, пишуть CNN та Medical Xpress.

Щоб краще зрозуміти причини виникнення цього руху і його зв’язок з мозком, вчені провели опитування серед майже 350 людей віком від 18 до 29 років, які займалася спортом. Їм показали відео такого похитування і запитали, чи було в них подібне.

69% з опитаних повідомили, що здійснювали такий рух, і в 93% з них SHAAKE був принаймні один раз пов'язаний зі струсом мозку.

Крім того, спортсмени розповіли, що у них траплялися травматичні ситуації, при яких вони здійснювали такі похитування, в середньому п'ять разів впродовж життя.

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На основі цих відповідей вчені припустили, що офіційне визнання похитувань головою ознакою струсу мозку може допомогти виявити до третини недіагностованих випадків.

"SHAAKE є надійним сигналом того, що міг статися струс мозку. Наприклад, коли спортсмен хапається за голову після контакту, повільно піднімається або втрачає рівновагу.

Так само, як і після інших ознак струсу мозку, якщо спортсмени демонструють SHAAKE, їх слід відсторонити від гри та обстежити, чи дійсно є струс мозку", – сказав співавтор дослідження доктор Ден Данешвар.

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Трьома іншими найпоширенішими симптомами струсу мозку, про які повідомляли спортсмени, були:

дезорієнтація або розгубленість (25%);

відчуття, що потрібно перезавантажити мозок (23%);

зміни у сприйнятті простору або свого тіла в ньому (14%).

Окрім того, вони відчували головний біль, запаморочення, нездатність слідкувати за ходом думок, зміни зору, слуху або втрату рівноваги.

Ознаки, які не були пов'язані зі струсом мозку, включають біль у шиї, озноб, біль (не голови), емоційну реакцію на те, що сталося.



"Дослідження постійно демонструють, що спортсмени добровільно не повідомляють про велику кількість струсів або тому, що вони не усвідомлюють, що сталося, або через те, що не хочуть покидати гру.

Дуже важливо, щоб ми серйозно ставилися до кожної потенційної ознаки струсу мозку, щоб дбати здоров'я і благополуччя спортсменів", – зауважив Роберт Канту, доктор медичних наук і співавтор дослідження.

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