Як мозок реагує на різні види страху? Вчені зробили нове відкриття

Довгий час науковці вважали, що всі види страху: від арахнофобії до страху сцени – активують однакові ділянки мозку.

Однак нове дослідження, опубліковане в журналі The Journal of Neuroscience, спростувало це припущення, довівши, що кожен вид страху активує у мозку різні ділянки, залежно від типу загрози. Про це пише MedicalXpress.

"Зараз у наукових колах активно обговорюється питання: чи є емоції універсальними чи ж вони проявляються по-різному в залежності від ситуації", – зазначається в дослідженні.

На сьогодні використання штучного інтелекту і машинного навчання дозволяє створювати моделі, які здатні розпізнавати емоції за активністю мозку.

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"Багато моделей ШІ припускають, що кожній емоції відповідає певний нейронний шаблон: один – для огиди, інший – для гніву. Якщо це припущення правильне, тоді такий шаблон мав би бути очевидним і для різних видів страху", – говорить доцент психології в Північно-Східному університеті Аджай Сатпуте.

Щоб перевірити цю гіпотезу, команда дослідників провела експеримент за участю 21 людини. Вони заповнили анкети про те, що їх найбільше лякає. Потім під час МРТ їм демонстрували відеоматеріали різних лякаючих ситуацій: погляд униз зі стрімкої скелі, публічний виступ або наближення до великого павука.

"Ми намагалися знайти дійсно моторошні відео з павуками. Бо мені не потрібна модель, яка скаже: "О, ти бачиш павука". Я хочу модель, яка скаже: "Ти відчуваєш страх"", – каже Сатпуте.

Після кожного відео учасники самостійно оцінювали свій рівень страху та збудження.

Попри те, що вибірка була невеликою, дослідження дозволило зробити два важливі висновки. По-перше, реакції страху охоплювали більше ділянок мозку, ніж очікувалося. Проте не всі ці ділянки реагували на всі типи страху.

"Наприклад, мигдалевидне тіло активізувалося під час відчуття страху висоти, але не було задіяне настільки сильно в інших ситуаціях", – зазначає Сатпуте.

Цей експеримент є частиною серії досліджень, проведених в лабораторії Сатпуте, що аналізують фізіологічні механізми страху. Ще у 2021 році команда опублікувала роботу, що досліджувала реакції тіла на страх: пітливість, роботу серця – і підтвердила, що різні страхи проявляються по-різному.

"Ми вивчаємо мозок і його реакції на страх для того, щоб зрозуміти, як на це вплинути. Результати нашого дослідження свідчать про те, що методи подолання страху повинні бути індивідуальними і враховувати як особливості людини, так і конкретну ситуацію", – каже Сатпуте.

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