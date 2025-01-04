Як позбутися води у вусі: лікар назвав 5 безпечних методів

Вода у вухах протягом тривалого часу може призвести до інфікування

Вода, яка потрапляє до вух людини під час купання у відкритих водоймах, басейнах чи ванні, може спричиняти неабиякий дискомфорт. Однак є й випадки, коли вона здатна призвести до інфікування.

Доктор медичних наук Річард Фрімен розповів Cleveland Clinic, як правильно позбутися вологи у вухах і в яких випадках вона є небезпечною.

Чому вода застрягає у вусі?

Якщо подивитися на схему людського вуха, то може виникнути багато питань щодо того, чому вода взагалі потрапляє у вухо і часом не витікає звідти самостійно.

Доктор Фрімен пояснює, що слуховий прохід наповнюється рідиною, коли люди занурюються під воду.

"Молекули води злипаються, утворюючи криву, яка називається меніском. А завдяки поверхневому натягу вода просто залишається там", – стверджує Річард Фрімен.

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Зазвичай вода у вусі не спричиняє біль, а радше дискомфорт, що може включати:

послаблення слуху;

тиск або відчуття заповненості;

свербіж або подразнення у вусі, щелепі та горлі;

поколювання або тріск.

Невелика кількість води не є проблемою, стверджує Річард Фрімен. Однак наявність рідини у вусі протягом тривалого часу може сприяти розвитку інфекцій, особливо якщо йдеться про забруднену воду з річки, озера чи погано доглянутого басейна.

"Ваше вухо тепле й темне. І тепер у вас є бактерії в місці, де вони можуть рости. Отже, у є всі чинники для виникнення зовнішнього отиту – також відомого як вухо плавця", – розповів фахівець.

За його словами, існує кілька факторів ризику потрапляння води у вуха:

Форма вуха. Розмір, форма, ширина та кут слухового проходу можуть ускладнити видалення води, якщо та потрапить усередину.

Вміст вух. Збільшити ймовірність потрапляння вологи у вухо може наявність там великої кількості волосся або вушної сірки. Річард Фрідман зауважує, що такі особливості тіла можуть бути в межах норми, але використання ватних паличок для очищення вух має додатковий ризик закупорки.

Цукровий діабет. Люди, які мають діабет , мають більший ризик розвитку інфекцій.

"Люди з діабетом часто мають захворювання дрібних судин, що може вплинути на кровообіг. Це ускладнює роботу їхньої імунної системи для запобігання інфекціям", – пояснює доктор Фріман.

Ослаблений імунітет. Якщо ваша імунна система працює не так, як слід, є ймовірність, що трохи води у слуховому проході спричинить розвиток зовнішнього отиту.

Доктор Фріман рекомендує пильнувати за сухістю вух, зокрема, використовувати затички для вух і шапочки для плавання.

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Що робити, якщо вода потрапила у вухо?

Існує чимало способів впоратися з дискомфортом, який виникає через потрапляння рідини до вух, але не всі з них безпечні для здоров'я.

Доктор медичних наук рекомендує використовувати лише деякі з них.

Нахиліть голову і потягніть за вухо

Цим методом Річард Фрімен радить скористатися в першу чергу. Оскільки зовнішню частину слухового проходу утворює хрящ, вода звідти може витекти, якщо повернути голову набік і злегка відтягувати та відпускати вухо.

Скористайтеся феном

За словами доктора медичних наук, якщо потягування вуха не допомогло, позбутися води можна за допомогою теплого повітря з фена. Однак тут варто пам'ятати про обережність і пильнувати, щоб потік повітря був не надто гарячим.

Також слід тримати прилад на достатній відстані від зовнішнього вуха, щоб не обпекти шкіру.

Використайте руку

Ця техніка схожа на принцип дії вантуза. Усе, що потрібно, це притиснути долонею вухо достатньо щільно і кілька разів послабити руку. Річард Фрімент рекомендує при цьому тривати голову нахиленою, щоб воді з вуха було простіше витекти.

Тренуйте щелепу

Жувальна гумка – кращий спосіб запобігти неприємним відчуттям у вухах під час польотів. Також цей спосіб може зарадити, якщо вам не вдається позбутися води з вух.

Доктор медичних наук пояснює, що метод добре працює, адже рот і м'язи щелепи розташовані близько до каналу, що з'єднує вухо з носоглоткою. Тому рух ротом побічно залучає і частину вуха, що може змусити труби відкриватися і закриватися, виштовхуючи рідину.

Якщо жувальної гумки немає, варто спробувати імітувати позіхання.

Використайте розчин перекису водню

Якщо вода потрапила за вушну сірку у вусі, попередні методи можуть не полегшити дискомфорт. Однак варто спробувати очистити слуховий прохід за допомогою піпетки з 3% розчином перекису водню, каже Річард Фрімен.

Для цього слід нахилити голову і видавити вміст половини піпетки в уражене вухо. Далі варто дати розчину час розм'якшити пробку. Згодом потрібно ще раз повернути голову на бік і дати рідині час витекти. Трюк із феном допоможе переконатися, що у слуховому проході не залишиться вологи.

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Що не варто робити, якщо у слуховий прохід потрапила вода?

Намагатися позбутися вологи за допомогою пальців чи ватних паличок. Колупання у вусі навряд чи позбавить дискомфорту, але може спричинити серйозні проблеми, як-от вушні інфекції, посилене накопичення сірки, розрив барабанної перетинки, подразнення шкіри чи травми.

Використовувати вушні краплі. Річард Фрімен застерігає від використання будь-яких медичних препаратів без попередньої консультації з лікарем. Лише лікар здатний фахово оцінити стан ваших вух і порекомендувати спосіб боротьби з дискомфортом.

Коли варто звернутися до лікаря після потрапляння води до вуха

До медичного спеціаліста слід навідатися, якщо волога у слуховому проході супроводжується:

проблемами зі слухом;

витоком з вуха іншої рідини, крім води;

почервонінням або набряком зовнішнього вуха.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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