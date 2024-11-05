Чому не завжди можливо записатися до лікаря онлайн: пояснення НСЗУ

В Україні існує кілька способів зробити запис на прийом до лікаря, зокрема через дзвінок у реєстратуру, живу чергу або онлайн із використанням медичних інформаційних систем.

Тобто лікарні не зобов’язані впроваджувати записи до лікарів через онлайн-систему. Тому організація прийомів у кожному медзакладі може відрізнятися, адже рішення про це ухвалюють їхні керівники.

Про це "Українській правді. Життя" розповів директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров’я України Дмитро Черниш.

За його словами, лікарні не зобов’язані використовувати онлайн-запис через додаток, оскільки цей сервіс не обов’язковий, а опціональний.

Медичні заклади повинні працювати з електронною системою охорони здоров’я – центральною базою даних, де зберігаються медичні картки пацієнтів. Натомість спосіб організації прийому пацієнтів керівники лікарень обирають на власний розсуд.

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"Досі в Україні є ще багато людей, які не можуть скористатися онлайн-записом через невідповідні гаджети або відсутність навичок користування додатками. Для таких пацієнтів існують альтернативні способи записатися на медичні послуги", – зазначає Дмитро Черниш.

Що робити, якщо лікарня не має опції запису до лікаря онлайн?

"Якщо пацієнт має направлення або готовий заплатити за прийом у лікаря, але записатися онлайн неможливо, це питання варто вирішувати з керівником медичного закладу", – пояснює Дмитро Черниш.

За його словами, у випадку відсутності в лікарні можливості запису онлайн, пацієнт може попросити керівника закладу запропонувати альтернативи. Це можуть бути онлайн-реєстратура або запис через стійку реєстрації безпосередньо в приміщенні лікарні.

"Керівники закладів охорони здоров'я повинні дослухатися, якщо пацієнтам щось не подобається. Адже зараз серед лікарень вже почалася конкуренція за пацієнта, який іде туди, де отримує кращий сервіс, кваліфікованого фахівця і зручний графік", – додав він.

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"Боротьбу" медзакладів за пацієнтів можна пояснити тим, що лікарні отримують кошти від НСЗУ виключно за фактом наданих послуг.

Дмитро Черниш каже, що якщо керівник закладу відмовляє на прохання, на нього можна подати скаргу до НСЗУ.

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