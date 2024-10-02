НСЗУ частково припинила виплати лікарням: про що йдеться і чи зміниться щось для пацієнтів

1 жовтня 2024 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) припинила виплати закладам первинної медичної допомоги за лікування пацієнтів, якщо ті не підтвердили свою особу.

Значно мірою це стосується дітей, які переважно не мають індивідуального кода платника податків, необхідного для верифікації документа. Однак у МОЗ запевняють, що поки зміни їх оминуть.

Новий порядок виплат передбачений Постановою Кабінету міністрів №1394, нагадали в НСЗУ.

Відповідно до нього, до 1 жовтня українці, які раніше уклали декларації із сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами, мали уточнити свої номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків (РНОКПП) (раніше – ідентифікаційний податковий номер).

За відсутності цих відомостей в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) лікарі більше не будуть отримувати кошти за допомогу пацієнтам.

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У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що такі заходи впроваджують для того, аби "забезпечити актуальність та достовірність даних пацієнтів".

"Наразі верифікація відбувається шляхом обміну даними ЕСОЗ з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦСГ)", – додали в МОЗ.

За даними НСЗУ, наразі в системі виявили 4,9 млн неверифікованих пацієнтів, з яких 4,3 – українців віком менше 18 років.

Наприкінці вересня, незадовго до впровадження змін, українські медичні працівники у соцмережах почали бити на сполох, адже більшість дітей не мають РНОКПП і не можуть підтвердити свої дані в ЕСОЗ.

Зокрема педіатриня та засновниця сімейної амбулаторії "Вулик" у Львові Ярина Пікулицька, розповіла, що через втрату оплати за лікування дітей медичний заклад може втратити "50% доходу по деклараціях".

Лікарка зауважила, що у випадку відсутності необхідних даних медичні працівники не отримуватимуть оплати за послуги, однак досі мають обов’язок допомагати неверифікованим пацієнтам.

"По суті заручниками цієї ситуації стаємо ми, і такі, як ми – надавачі медичних послуг і партнери НСЗУ.

Тому що не надавати медичної послуги ми не маємо права, брати оплати за послуги ми не маємо права (бо де-юре декларація активна), і пацієнтам здебільшого байдуже платять нам чи ні – ця історія їх не пришвидшить робити якісь там дії в податковій, а тих, кого пришвидшить – буде відчутна меншість", – розповіла Ярина Пікулицька.

28 вересня НСЗУ запевнила, що підготувала "необхідні зміни" до Постанови №1394, які мали би зарадити ситуації. У коментарі для "УП. Життя" представники пресслужби підтвердили, що ці зміни ініціювали ще в серпні 2024 року.

28 вересня з’явилася інформація про те, що ці зміни затвердили в Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві фінансів України. Це сталося лише за кілька днів до вступу в силу нових правил про оплату послуг медичним закладам.

1 жовтня Кабінет Міністрів продовжив строк верифікації дітей у системі охорони здоров’я до 1 лютого 2025 року.

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Отож пацієнти віком до 18 років мають більше часу, аби верифікуватися у системі, надавши дані про РНОКПП, аби медичні заклади змогли отримувати виплати за їхнє лікування.

Наразі українці можуть подати заяву на отримання РНОКПП та зареєструватися в Державному реєстрі платників податків разом із зверненням на отримання паспорта громадянина України – протягом місяця після 14-річчя.

Також у рамках проєкту "єМалятко" батьки можуть подати заяву отримання коду платника податків для дитини під час державної реєстрації її народження.

Отримати РНОКПП можна також, звернувшись із заявою до територіальних органів Державної податкової служби.

Редакція "Української правди. Життя", звернулася до НСЗУ та МОЗ з проханням роз’яснити мету верифікації, її порядок та роль у ній медичних працівників. Станом на момент публікації матеріалу відповіді не отримала.

Раніше НСЗУ розповідала, як діяти у випадку отримання інформації про записи до лікарів, які насправді не відбувалися.