Хвороба Лайма: що потрібно знати про небезпечну інфекцію, яка шириться світом

Хвороба Лайма – це небезпечне інфекційне захворювання, яке дедалі частіше діагностують у різних частинах світу, зокрема у США, Канаді та Європі. Вона може мати тривалий перебіг і суттєво впливати на якість життя, особливо якщо не виявити її на ранній стадії.

На серйозність цієї недуги нещодавно звернув увагу співак Джастін Тімберлейк, який під час свого туру Forget Tomorrow Tour поділився, що отримав діагноз хвороби Лайма. За його словами, це пояснило періоди виснаження, нервового болю та загального нездужання, що переслідували його на сцені. Попри це, артист вирішив не зупиняти гастролі. Раніше про боротьбу з цією хворобою вже розповідали Джастін Бібер і Авріл Лавін.

Що це за хвороба, який у неї перебіг і симптоми та як їй запобігти, розповіли у The Washington Post.

Як передається хвороба?

Хвороба Лайма викликається бактеріями, які передаються через укуси інфікованих кліщів із чорними ніжками. Свою назву хвороба отримала від міста Лайм у штаті Коннектикут, де її вперше діагностували у США у 1975 році.

Найбільша кількість випадків фіксується в північно-східних і північно-центральних регіонах США, але поширення хвороби зростає і в Європі, і в Канаді.

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Підвищену небезпеку мають ті, хто працює або проводить багато часу на природі, а також власники собак, які можуть принести кліщів додому.

Основні симптоми

Характерною ознакою раннього етапу є почервоніння на шкірі у вигляді "мішені" (концентричне кільце), що може свербіти або бути теплим. Інші поширені симптоми:

підвищена температура;

головний біль;

втома;

біль у суглобах.

Без лікування хвороба може вражати суглоби, нервову систему, серце, а також викликати постінфекційний синдром із тривалим болем, порушенням пам’яті та слабкістю.

Як лікується хвороба Лайма?

У більшості випадків хвороба Лайма добре піддається лікуванню антибіотиками, особливо якщо виявлена на ранній стадії. Проте наразі не існує схваленої вакцини проти хвороби: попередня була знята з ринку у 2002 році.

Над новими рішеннями працюють одразу кілька компаній. Зокрема Pfizer спільно з Valneva проводять клінічні дослідження вакцини, яка охоплює штами, поширені в Північній Америці та Європі. Завершення випробувань очікується у 2025 році.

Університет Массачусетсу також розробляє сезонну ін’єкцію для профілактики.