"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини

"Контейнерний синдром" не є медичним діагнозом чи хворобою

У перші роки життя малюка батьки використовують різні дитячі девайси – автокрісла, візочки, гойдалки тощо. Ці та інші дитячі вироби полегшують життя батьків – вони можуть стати в пригоді, коли дорослим треба зробити власні справи чи просто відпочити.

Утім їхнє надмірне використання може призвести до так званого "контейнерного синдрому" в дитини.

Які його ознаки та як запобігти виникненню цього стану? Лікарка-педіатриня Джоанна Бекінгем розповіла Cleveland Clinic.

Що таке "контейнерний синдром"?

"Контейнерний синдром" – термін, який використовують для позначення проблем дитини, яка проводить занадто багато часу в "контейнері". Йдеться про будь-який пристрій, який утримує дитину в одному положенні без можливості вільно рухатися, наприклад:

дитячі крісла та стільці;

автокрісла;

стільчики для годування;

прогулянкові візочки;

гойдалки;

ходунки;

шезлонги.

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Чому виникає "контейнерний синдром"?

Ці дитячі пристрої обмежують здатність дитини вільно пересуватися, рухатися та взаємодіяти з навколишнім світом.

"Немовлята вчаться і розвиваються, торкаючись різних поверхонь і предметів, досліджують світ навколо. Натомість коли малюки перебувають у положенні сидячи чи у візку, вони не можуть рухатися або дивитися в різні боки так само вільно", – каже лікарка Джоанна Бекінгем.

Ознаки синдрому

Плагіоцефалія також відома як синдром плоскої голови – стан, що характеризується асиметричним викривленням (сплощенням однієї сторони) черепа.

"Тривале сидіння в одному положенні в "контейнері" чинить тиск на м'який череп дитини. Він може призвести до плагіоцефалії або асиметрії на голові дитини", – розповідає експертка.

Кривошия – патологія, при якій голова перебуває у неправильному положенні, найчастіше нахилена на один бік.

Затримка моторного розвитку (перевертання, сидіння, повзання тощо).

"Під час профілактичних оглядів дитини лікар може обговорити з батьками, коли вона повинна опанувати ці навички. Відхилення від норми може свідчити про затримку розвитку моторних навичок", – пояснює Джоанна Бекінгем.

Затримка мовлення. За словами лікарки, тривале перебування в сидячому положенні може обмежувати м'язи шиї, які є важливими для малюків, коли вони лепечуть і починають говорити.

"Ці симптоми не завжди означають, що у вашої дитини "контейнерний синдром". У деяких немовлят спостерігається затримка розвитку, яка не має нічого спільного з цим.

Ми перевіряємо основні етапи розвитку під час кожного профілактичного огляду. Якщо є затримка, ми можемо обговорити, чому це відбувається, порекомендувати здати певні аналізи або направити вас до вужчого спеціаліста", – наголошує Джоанна Бекінгем.

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Наслідки "контейнерного синдрому"

Синдром може мати довгострокові наслідки, як-от проблеми з координацією, слабкість м’язів чи затримка розвитку.

"При плагіоцефалії деяким дітям допомагає носіння спеціального шолому. Іншим може знадобитися фізична терапія, щоб допомогти вилікувати затримку фізичного розвитку. Ми вивчаємо потреби дитини і розробляємо план, щоб повернути її розвиток у правильне русло", – каже фахівчиня.

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Як запобігти виникненню синдрому?

Бекінгем додає, що зменшення використання дитячих дивайсів не означає те, що вам доведеться свою дитину постійно носити на руках. Вона пропонує поради, як запобігти "контейнерному синдрому", зберігаючи при цьому можливість відпочити.

Покладіть дитину у ліжечко

"Використовуйте ліжечко як ігровий простір, коли вам потрібно ненадовго приспати дитину. Ви навіть можете повісити мобіль, щоб розважити їх.

Ліжечко безпечне для немовлят і не вважається "контейнером", оскільки вони не перебувають в одному положенні. Завжди використовуйте твердий, щільно прилягаючий матрац і ніколи не використовуйте ковдри або бортики для ліжечка. І пам'ятайте: сон на спині – єдине безпечне положення для немовлят", – пояснює лікарка-педіатриня.

Спробуйте носити дитину в слінгу

Зазвичай слінги не тиснуть на потилицю, як "контейнери", і немовлята можуть краще та вільніше рухатися.

Уникайте сну в автокріслі, коли це можливо

Немовлята мають слабкі м'язи шиї, тому їм важко підтримувати голову під час сну в автокріслі.

"Похиле положення може призвести до того, що немовлята будуть падати вперед або вниз, що може заблокувати дихальні шляхи.

Якщо дитина заснула під час поїздки, обережно перекладіть її в безпечне місце для сну, коли прибудете до місця призначення", – радить Бекінгем.

Викладайте малюка на животик

Лікарка педіатриня рекомендує почати з декількох хвилин і поступово збільшувати тривалість.

"Це допомагає запобігти появі плоских ділянок на голові та є важливими для фізичного та сенсорного розвитку дитини.

Якщо ваш малюк терпить викладання на животик лише пару хвилин, це нормально. Продовжуйте працювати над цим, і врешті-решт він зможе витримати довше", – стверджує експертка.

Чи завжди дитячі пристрої та "контейнери" – погане рішення?

Деякі батьки можуть бути здивовані, дізнавшись про потенційну шкоду візочка чи дитячого крісла. Утім, не слід відразу від них відмовлятися, адже вони можуть бути корисними для безпеки дитини та зручності дорослих.

"Ми повинні постійно наглядати за немовлятами, коли вони перебувають у відкритому просторі. Гойдалка чи стілець – безпечне місце для дитини, поки ви готуєте вечерю або займаєтеся іншими справами, які вимагають вашої уваги. А автокрісло, звичайно ж, обов’язкове для подорожей.

Просто пам'ятайте про те, скільки часу ваша дитина проводить у "контейнерах". І використовуйте їх, коли це необхідно. А коли можливо, тримайте дитину в місці, де вона може безпечно рухатися і досліджувати", – підсумовує лікарка-педіатриня Джоанна Бекінгем.

Як довго дитина може перебувати у "контейнері" щодня?

Насправді жорстких часових обмежень немає, але Американська академія педіатрії повідомляє, що в середньому дитина проводить у контейнері майже 6 годин на день, що, на думку експертів, занадто довго.

"В ідеалі, час перебування в "контейнері" повинен обмежуватися необхідними поїздками на автомобілі плюс одна додаткова година (або менше) щодня", – зазначає лікарка-педіатриня.