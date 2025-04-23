Анемія на ранніх термінах вагітності підвищує ризик розвитку вад серця у немовлят – дослідження

Анемія на ранніх термінах вагітності негативно впливає на формування серця плода

Анемія у жінки, особливо на ранніх термінах вагітності, суттєво підвищує ризик розвитку вади серця у немовляти.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому у BJOG: Міжнародному журналі акушерства та гінекології, повідомляє MedicalXpress.

Автори дослідження зауважили, що вплив анемії на середній і пізній стадіях вагітності наразі добре вивчений, на відміну від раннього періоду.

"Оскільки серце ембріона формується між третім і восьмим тижнями вагітності, важливо розуміти роль анемії у матері на ранніх термінах.

Тому нашою метою було дослідити зв’язок між анемією матері та виникненням вроджених вад серця у плода в період перших 100 днів вагітності", – йдеться у публікації.

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У межах дослідження науковці проаналізували медичні записи 2776 мешканок Великобританії, що народили дітей із вродженими вадами серця. Їх зіставили із даними 13 880 жінок, діти яких не мали проблем з серцево-судинною системою.

Згідно з результатами аналізу, ймовірність народження дитини з вродженою вадою серця була на 47% вищою серед матерів з анемією.

"Ми вже знаємо, що ризик вроджених вад серця може бути підвищений через різні фактори. Але результати цього дослідження розширюють наше розуміння наслідків анемії.

Усвідомлення факту, що анемія у матері є вкрай шкідливою для плода, може змінити правила в усьому світі", – зауважив один з авторів дослідження Дункан Б. Спарроу.

Вирішити цю проблему можна доволі просто: усунути дефіцит заліза у організмі матері, кажуть дослідники.

"Оскільки дефіцит заліза є основною причиною багатьох випадків анемії, введення добавок заліза жінкам під час вагітності може допомогти запобігти вродженим вадам серця у багатьох новонароджених", – зауважив дослідник.

Автори додають, що вроджені вади серця у плода можуть виникати через низку інших причин: вірусну інфекцію, дефіцит фолієвої кислоти, прегестаційний діабет чи ожиріння, вплив ліків, зокрема протисудомних препаратів.

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