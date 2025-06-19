Що таке плоскостопість та чи буває вона небезпечною?

Структура склепіння визначає спосіб ходи людини. Воно повинно бути водночас міцним і гнучким, щоб адаптуватися до навантажень та різних поверхонь.

Люди не завжди звертають увагу на плоскостопість та рідко розуміють, що цей стан може бути пов’язаним з багатьма проблемами у тілі.

Плоскостопість може викликати проблеми з ходьбою та навіть біль у спині.

Вона часто спостерігається у дітей, але може зникати з часом.

Якщо плоскостопість розвивається в дорослому віці, зазвичай це пов’язано з певним фоновим захворюванням, що впливає на стопи.

Щоб дізнатися, які симптоми плоскостопості та як вона може проявлятися – "УП. Життя" використала джерела Mayo Clinic, Medical News Today та Cleveland Clinic.

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Як розвивається плоскостопість?

Людська стопа має 33 суглоби, які з’єднують між собою 26 кісток та понад 100 м’язів, сухожиль та зв’язок. Разом вони утворюють склепіння (арку) стопи та мають ефект "пружини" – допомагають рівномірно розподіляти вагу тіла на стопи й ноги.

Структура склепіння визначає спосіб ходи людини. Воно повинно бути водночас міцним і гнучким, щоб адаптуватися до навантажень та різних поверхонь.

При плоскостопості у людини сильно знижене склепіння стопи – її внутрішня частина повністю торкається підлоги під час стояння.

Плоскостопість часто формується ще в дитячому віці, проте може з’явитися і в дорослому. У багатьох людей плоскостопість не викликає жодних симптомів, однак у деяких можуть спостерігатися різні прояви, що залежать від ступеня порушення.

При плоскостопості у людини сильно знижене склепіння стопи – її внутрішня частина повністю торкається підлоги під час стояння. Lukaves/Depositphotos

Які симптоми плоскостопості?

Найпоширенішим симптомом плоскостопості є біль у стопах. Він виникає через перенапруження м’язів та зв’язок.

Також може виникнути біль у колінах, кульшових суглобах та навіть у спині, особливо якщо при плоскостопості щиколотки повертаються всередину.

Біль, набряк або скутість при плоскостопості вражають різні ділянки нижніх кінцівок:

щиколотки;

склепіння стопи;

коліна;

стегна;

поперек.

Плоскостопість може спричинити нерівномірний розподіл ваги тіла, через що взуття зношується швидше з одного боку. Також це підвищує ризик травм та ускладнює ходьбу чи біг.

Слід звернутися до лікаря, якщо у вас є:

плоскостопість, що розвинулася нещодавно;

біль у стопах, щиколотках або нижніх кінцівках;

симптоми, які не зникають навіть у зручному ортопедичному взутті;

одна або обидві стопи стали ще більш плоскими нещодавно;

відчуття скованості, тяжкості чи неповороткості в стопах.

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Чому виникає плоскостопість?

У дітей нормальне склепіння може формуватися до 10-річного віку. Тобто плоскі стопи в ранньому дитинстві не означають, що порушення збережеться на все життя. Однак звернутися до лікаря та слідкувати за цим станом потрібно.

Якщо у дитини плоскостопість пов’язана з порушенням розвитку кісток або іншими захворюваннями – лікар призначатиме лікування основного захворювання.

Коли ж плоскостопість виникає в дорослому віці – у неї точно є відповідна причина. Найбільш поширені серед них:

генетика – плоскостопість може передаватися у спадок;

слабке склепіння , яке видно лише в положенні сидячи, але стопа "розплющується" при навантаженні;

травми стопи або щиколотки;

перенавантаження стопи через надмірну вагу ;

артрит;

ушкодження сухожиль, їх запалення (тендиніт) або розрив внаслідок перенавантаження.

неврологічні або м’язові захворювання (наприклад, м’язова дистрофія);

вроджене зрощення кісток стопи , що зумовлює її жорсткість та плоску форму;

тривале навантаження на ноги, що з віком послаблює опорне склепіння.