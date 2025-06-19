Що таке плоскостопість та чи буває вона небезпечною?
Люди не завжди звертають увагу на плоскостопість та рідко розуміють, що цей стан може бути пов’язаним з багатьма проблемами у тілі.
Плоскостопість може викликати проблеми з ходьбою та навіть біль у спині.
Вона часто спостерігається у дітей, але може зникати з часом.
Якщо плоскостопість розвивається в дорослому віці, зазвичай це пов’язано з певним фоновим захворюванням, що впливає на стопи.
Щоб дізнатися, які симптоми плоскостопості та як вона може проявлятися – "УП. Життя" використала джерела Mayo Clinic, Medical News Today та Cleveland Clinic.
Як розвивається плоскостопість?
Людська стопа має 33 суглоби, які з’єднують між собою 26 кісток та понад 100 м’язів, сухожиль та зв’язок. Разом вони утворюють склепіння (арку) стопи та мають ефект "пружини" – допомагають рівномірно розподіляти вагу тіла на стопи й ноги.
Структура склепіння визначає спосіб ходи людини. Воно повинно бути водночас міцним і гнучким, щоб адаптуватися до навантажень та різних поверхонь.
При плоскостопості у людини сильно знижене склепіння стопи – її внутрішня частина повністю торкається підлоги під час стояння.
Плоскостопість часто формується ще в дитячому віці, проте може з’явитися і в дорослому. У багатьох людей плоскостопість не викликає жодних симптомів, однак у деяких можуть спостерігатися різні прояви, що залежать від ступеня порушення.
Які симптоми плоскостопості?
Найпоширенішим симптомом плоскостопості є біль у стопах. Він виникає через перенапруження м’язів та зв’язок.
Також може виникнути біль у колінах, кульшових суглобах та навіть у спині, особливо якщо при плоскостопості щиколотки повертаються всередину.
Біль, набряк або скутість при плоскостопості вражають різні ділянки нижніх кінцівок:
- щиколотки;
- склепіння стопи;
- коліна;
- стегна;
- поперек.
Плоскостопість може спричинити нерівномірний розподіл ваги тіла, через що взуття зношується швидше з одного боку. Також це підвищує ризик травм та ускладнює ходьбу чи біг.
Слід звернутися до лікаря, якщо у вас є:
- плоскостопість, що розвинулася нещодавно;
- біль у стопах, щиколотках або нижніх кінцівках;
- симптоми, які не зникають навіть у зручному ортопедичному взутті;
- одна або обидві стопи стали ще більш плоскими нещодавно;
- відчуття скованості, тяжкості чи неповороткості в стопах.
Чому виникає плоскостопість?
У дітей нормальне склепіння може формуватися до 10-річного віку. Тобто плоскі стопи в ранньому дитинстві не означають, що порушення збережеться на все життя. Однак звернутися до лікаря та слідкувати за цим станом потрібно.
Якщо у дитини плоскостопість пов’язана з порушенням розвитку кісток або іншими захворюваннями – лікар призначатиме лікування основного захворювання.
Коли ж плоскостопість виникає в дорослому віці – у неї точно є відповідна причина. Найбільш поширені серед них:
- генетика – плоскостопість може передаватися у спадок;
- слабке склепіння, яке видно лише в положенні сидячи, але стопа "розплющується" при навантаженні;
- травми стопи або щиколотки;
- перенавантаження стопи через надмірну вагу;
- артрит;
- ушкодження сухожиль, їх запалення (тендиніт) або розрив внаслідок перенавантаження.
- неврологічні або м’язові захворювання (наприклад, м’язова дистрофія);
- вроджене зрощення кісток стопи, що зумовлює її жорсткість та плоску форму;
- тривале навантаження на ноги, що з віком послаблює опорне склепіння.