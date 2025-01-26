Чому виникають набряки на обличчі: 15 ймовірних причин

Едема (набряк) обличчя – це затримка рідини в його тканинах, яка може виникати з одного або з обох боків обличчя, іноді поширюється на шию або горло.

Якщо ви кілька разів спостерігали невеликий набряк на обличчі зранку, який пройшов через кілька годин – непокоїтися не варто. Такий прояв може бути реакцією організму на вчорашню вечерю чи нестачу сну.

Проте постійні значні набряки чи раптовий набряк обличчя, який затримується або посилюється з часом, може вказувати на проблеми зі здоров’ям.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, Healthline, WebMD та MedicalNewsToday, щоб розповісти про 15 станів та захворювань, які можуть супроводжуватися набряками на обличчі.

Що таке набряк обличчя

Едема (набряк) обличчя – це затримка рідини в його тканинах, яка може виникати з одного або з обох боків обличчя, іноді поширюється на шию або горло.

Набряк обличчя може мати різні ступені: від легкого до сильного.

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Набряк обличчя особливо небезпечний, коли він виникає без очевидної причини. Якщо ви відчуваєте біль в ділянці лиця, або якщо значний набряк обличчя виник раптово – зверніться до лікаря.

Які причини набряків на обличчі

Набряки виникають тоді, коли в тканинах обличчя накопичується рідина. Вони можуть викликатися багатьма чинниками, включаючи алергію, травми та інфекції.

Причиною набряку обличчя може бути навіть анафілаксія – небезпечна для життя алергічна реакція. Водночас набряк може бути ознакою певних захворювань.

Анафілаксія – невідкладний стан, що може виникнути у деяких людей одразу після укусу комахи чи вживання певних продуктів або ліків. Анафілаксія загрожує життю та потребує негайного звернення за медичною допомогою.

Розповідаємо про часті причини набряку обличчя:

Харчова алергія

Риба, горіхи та молочні продукти можуть бути тригерами харчової алергії.

Серед симптомів – почервоніння та набряк обличчя (особливо навколо губ та очей) через хвилини після споживання їжі. При харчовій алергії люди також можуть відчувати запаморочення, нудоту та свербіж шкіри.

Контактний дерматит

Свербіж, почервоніння та набряк в ділянці обличчя лише від дотику до прикрас, рослин чи косметики можуть бути ознаками контактного дерматиту.

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Алергічний кон'юнктивіт

Це запалення очей, викликане алергічною реакцією на такі речовини: лупу чи шерсть домашніх тварин, пил, пилок, плісняву тощо.

Алергічний кон'юнктивіт може викликати почервоніння, свербіж, набряки та сльозотечу, а також відчуття печіння або різі в очах.

Якщо ви кілька разів спостерігали невеликий набряк на обличчі зранку, який пройшов через кілька годин – непокоїтися не варто. Такий прояв може бути реакцією організму на вчорашню вечерю чи нестачу сну. NewAfrica/Depositphotos

Анафілаксія

Анафілаксія – це важка алергічна реакція, яка потребує негайної медичної допомоги.

Найпоширенішими причинами анафілаксії є:

харчові продукти (горіхи, риба, пшениця, яйця, коров'яче молоко, мед);

ліки (антибіотики, анестетики);

укуси комах;

латекс.

Симптоми анафілактичного шоку можуть виникнути дуже швидко після контакту з алергеном. Вони можуть включати:

набряк горла, обличчя чи язика;

кропив'янку;

свербіж;

утруднене дихання, хрипи або кашель;

непритомність;

прискорене серцебиття;

запаморочення;

гіпотензію;

зміну кольору шкіри (синій, сірий або блідий язик).

Якщо ви або хтось із ваших близьких відчуває анафілаксію – негайно зверніться за медичною допомогою.

Ангіоневротичний набряк

Це локалізований набряк підшкірної клітковини або слизових оболонок.

Він виникає як на обличчі, так і на інших частинах тіла, і може бути пов’язаним з анафілаксією.

Анафілаксія є небезпечною системною реакцією організму і може викликати порушення дихання та ангіоневротичний набряк. Проте іноді ангіоневротичний набряк виникає і як окремий стан.

Ангіоневротичний набряк може бути спричиненим алергічною реакцією на різні алергени (пилок, латекс, укуси комах, їжу, медикаменти тощо) та розвивається поступово.

Ознаками та симптомами ангіоневротичного набряку можуть бути:

набряк обличчя (особливо ділянки очей та рота, включаючи губи та язик) чи іншої частини тіла (рук, ніг або статевих органів);

біль у животі, діарея або нудота та блювання;

запаморочення або непритомність через зміни артеріального тиску;

набряк горла або дихальних шляхів, що може ускладнювати дихання та розмову.

Ангіоневротичний набряк потребує негайного усунення алергену та медичної допомогти.

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Синусит

Синусит може бути ускладненням застуди. Синусит виникає при запаленні навколоносових пазух – невеликих кісткових порожнин, сполучених з носом.

Симптомами синуситу є закладений ніс, біль та набряк навколо носа, щік, очей і чола, що можуть посилюватися при нахилі.

Симптомами синуситу є закладений ніс, біль та набряк навколо носа, щік, очей і чола, що можуть посилюватися при нахилі. kleberpicui/Depositphotos

Прееклампсія

Раптовий набряк обличчя, рук або ніг під час вагітності може бути ознакою прееклампсії. Вона може супроводжуватися головним болем, нудотою, утрудненим диханням або болем у животі.

При появі таких симптомів під час вагітності – потрібно негайно звернутися до лікаря.

Гормональні порушення

До набряку обличчя можуть призвести такі ендокринні порушення: синдром Кушинга та гіпотиреоз.

Синдром Кушинга розвивається, коли надниркові залози виробляють занадто багато гормону кортизолу протягом тривалого часу.

При цьому рідкісному захворюванні обличчя може набути округлого, набряклого, місяцеподібного вигляду.

Іншими симптомами синдрому Кушинга є збільшення кількості жирової тканини навколо живота і шиї та поява багряних синців або розтяжок в цих ділянках.

Гіпотиреоз – це стан, при якому щитоподібна залоза не виробляє достатньої кількості гормонів.

Набрякле обличчя – один із симптомів гіпотиреозу. Інші симптоми включають втому, депресію, сухість шкіри, закрепи, відчуття холоду, повільне серцебиття та збільшення ваги.

Сонячні опіки

Деякі люди можуть обгоріти на обличчі всього за 15 хвилин перебування під прямими сонячними променями.

Окрім болючої, сухої шкіри та свербіння, значний сонячний опік може призвести до набряку обличчя та утворення пухирів. При цьому людина може відчути головний біль, запаморочення та нудоту.

Тому варто носити головні убори, захисний одяг та використовувати сонцезахисний крем.

Укуси комах

Зазвичай реакція на укус комах проходить через кілька годин або днів.

В деяких випадках може виникнути алергічна реакція: набряк може поширитися далеко від місця укусу.

В деяких випадках при укусах комах виникає алергічна реакція: набряк може поширитися далеко від місця укусу. triocean2011/Depositphotos

Захворювання серця та нирок

При розвитку серцевої недостатності серцевий м'яз не може перекачувати кров так ефективно, як повинен. Серцю не вистачає необхідної сили, щоб проштовхувати кров по артеріях і назад по венах, що призводить до підвищення тиску у кровоносних судинах.

Це підвищення тиску змушує плазму (це рідка частина крові, яка на 91-92% складається з води) витікати з кровоносних судин у навколишні тканини, що призводить до набряків.

Набряки, які виникають через серцеву недостатність, можуть з'являтися в різних частинах тіла та на обличчі. Проте найчастіше вони розвиваються в нижніх кінцівках.

Водночас набряки нижніх кінцівок та обличчя (особливо навколо очей) можуть вказувати на захворювання нирок.

Реакція на їжу

Продукти, які спричиняють набряк обличчя, часто мають високий вміст натрію (солі).

Затримки води в тканинах обличчя виникає після вживання страв з високим вмістом натрію (піца, суші тощо).

Алергія на ліки

Алергічна реакція на медикаменти також може спричинити набряк обличчя та інших частин тіла. Водночас іноді виникають висипи на шкірі та проблеми з диханням, які потребують невідкладної допомоги.

Поширеними тригерами алергічних реакцій можуть бути антибіотики, деякі засоби для зниження артеріального тиску, протисудомні препарати, нестероїдні протизапальні, гормональні препарати тощо.

Системний червоний вовчак

Це аутоімунне захворювання, яке викликає запалення шкіри, суглобів та інших органів (нирок, серця тощо).

Шкірна форма системного червоного вовчака супроводжується набряком обличчя з характерною еритемою (почервонінням) обличчя у вигляді метелика.

Лицеві травми

Травма чи удар по обличчю можуть спричинити перелом носа чи щелепи, які сприяють розвитку набряку.

Перелом носа супроводжується набряком і появою синців навколо носа та очей. Також можуть виникнути викривлення носа та носові кровотечі.

Зателефонуйте до служби екстреної допомоги або зверніться до найближчого відділення швидкої допомоги при укусі отруйної комахи, набряку, пов'язаному з опіком чи утрудненому диханні (відчутті, що горло набрякає). NewAfrica/Depositphotos

Коли слід звертатися до лікаря щодо набряку обличчя

Зверніться до лікаря, якщо у вас раптово з'явився набряк обличчя або набряк супроводжується сильним болем в ділянці лиця.

Ви також повинні отримати медичну допомогу, якщо набряк виникає разом зі:

свербінням шкіри;

задишкою;

ознаками інфекції (лихоманка, зміна кольору шкіри, болючість).

У деяких випадках набряк обличчя потребує невідкладної медичної допомоги.

Зателефонуйте до служби екстреної допомоги або зверніться до найближчого відділення швидкої допомоги при: укусі отруйної комахи;

набряку, пов'язаному з опіком;

утрудненому диханні (відчутті, що горло набрякає).