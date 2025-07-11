Що таке "тенісний лікоть" і як можна отримати таку травму?
Тенісний лікоть – одна з найпоширеніших причин болю в ділянці ліктя.
Попри назву, більшість людей із цим захворюванням насправді не грають у теніс.
Близько 3% людей у США щороку стикаються з цим захворюванням.
Щоб дізнатися, які симптоми тенісного ліктя та у кого він може виникнути – "УП. Життя" використала джерела National Health Institute, Mayo Clinic та Cleveland Clinic.
Що таке тенісний лікоть?
Тенісний лікоть – це травма, яка викликає біль та запалення в ділянці ліктя.
Зазвичай вона виникає під впливом повторюваних перенавантажень – коли ви дуже часто виконуєте однакові рухи певною частиною тіла, через що пошкоджуються тканини.
Назва "тенісний лікоть" походить від того, що це поширена спортивна травма у людей, які грають у теніс або інші види спорту, де використовуються ракетки. Травма виникає через надмірне навантаження на сухожилля, яке з’єднує м’язи передпліччя з ліктем.
Медичний термін для ліктьового тенісу – латеральний епікондиліт. Це запалення сухожилля (щільного утворення, яке з’єднують м’язи з кістками). Латеральний епікондиліт означає, що запалення розташоване з бокової (зовнішньої) сторони ліктя. Біль може поширюватися на передпліччя та зап’ястя.
Будь-який рух, що часто змушує вас стискати, скручувати або махати передпліччям, може спричинити розвиток тенісного ліктя.
Які симптоми тенісного ліктя?
Точно дізнатися, чи є у вас тенісний лікоть, можна лише після огляду лікаря.
Проте найпоширенішими симптомами є:
- біль у лікті (особливо з зовнішнього боку);
- скованість;
- набряк;
- слабкість руки (особливо коли ви намагаєтеся тримати щось, наприклад ракетку, ручку або потиснути руку).
Іноді люди характеризують біль при тенісному лікті, як такий що:
- є різким або пекучим;
- посилюється при скручуванні або згинанні руки (наприклад, при повороті ручки дверей, відкриванні банки або маханні рукою);
- має властивість поширюватися від ліктя до передпліччя та зап’ястя, особливо вночі.
Зазвичай тенісний лікоть розвивається на домінантній руці – тій, якою ви найчастіше користуєтеся у повсякденних справах. Часто стан не викликає серйозних ускладнень.
Проте, якщо продовжувати працювати пошкодженим ліктем до повного одужання – зростає ризик розриву сухожилля.
Які причини тенісного ліктя?
Зазвичай тенісний лікоть виникає у людей, які мають роботу, що передбачає повторювані рухи рукою. Однак іноді він може з’явитися і без чіткої причини.
Будь-який рух або дія, які ви часто повторюєте, можуть спровокувати тенісний лікоть. Надмірне навантаження від повторюваних рухів накопичується з часом. Зрештою, це призводить до появи мікротравм – маленьких розривів сухожилля. Саме ці мікротравми й спричиняють симптоми.
Менш поширеною причиною може бути раптова травма руки чи ліктя.
Ліктьовий теніс може виникнути, якщо ви виконуєте дії, що передбачають тримання чогось у руці та багаторазове скручування зап’ястя та передпліччя.
До таких дій належать:
- робота за комп’ютером, наприклад, друкування;
- шиття;
- використання викрутки;
- гра в теніс;
- гра на музичному інструменті.
Тенісний лікоть може виникнути у будь-кого, але більш схильні до нього люди, які:
- регулярно підіймають вагу понад 20 кг;
- старші за 40 років;
- курять;
- мають ожиріння;
- віком від 35 до 54 років.
Що робити, якщо у вас є ознаки тенісного ліктя?
Існує кілька способів полегшити симптоми тенісного ліктя:
- Уникайте активностей, які посилюють симптоми.
- Використовуйте протизапальні місцеві засоби на уражену ділянку для полегшення болю.
- Виконуйте прості вправи, наприклад, згинання та розгинання руки.
- Спробуйте носити пов’язку на передпліччя або бандаж на зап’ястя чи лікоть.
Якщо біль в ділянці ліктя не минає самостійно протягом тижня – зверніться до лікаря.