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Що таке "тенісний лікоть" і як можна отримати таку травму?

Анна Бей — 11 липня, 12:00
Що таке тенісний лікоть і як можна отримати таку травму?
Тенісний лікоть – це травма, яка викликає біль та запалення в ділянці ліктя.
Amaviael/Depositphotos

Тенісний лікоть – одна з найпоширеніших причин болю в ділянці ліктя.

Попри назву, більшість людей із цим захворюванням насправді не грають у теніс.

Близько 3% людей у США щороку стикаються з цим захворюванням.

Щоб дізнатися, які симптоми тенісного ліктя та у кого він може виникнути – "УП. Життя" використала джерела National Health Institute, Mayo Clinic та Cleveland Clinic.

Що таке тенісний лікоть?

Тенісний лікоть – це травма, яка викликає біль та запалення в ділянці ліктя.

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Зазвичай вона виникає під впливом повторюваних перенавантажень – коли ви дуже часто виконуєте однакові рухи певною частиною тіла, через що пошкоджуються тканини.

Назва "тенісний лікоть" походить від того, що це поширена спортивна травма у людей, які грають у теніс або інші види спорту, де використовуються ракетки. Травма виникає через надмірне навантаження на сухожилля, яке з’єднує м’язи передпліччя з ліктем.

Медичний термін для ліктьового тенісу – латеральний епікондиліт. Це запалення сухожилля (щільного утворення, яке з’єднують м’язи з кістками). Латеральний епікондиліт означає, що запалення розташоване з бокової (зовнішньої) сторони ліктя. Біль може поширюватися на передпліччя та зап’ястя.

Будь-який рух, що часто змушує вас стискати, скручувати або махати передпліччям, може спричинити розвиток тенісного ліктя.

тенісний лікоть
Точно дізнатися, чи є у вас тенісний лікоть, можна лише після огляду лікаря.
FS-Stock/Depositphotos

Які симптоми тенісного ліктя?

Точно дізнатися, чи є у вас тенісний лікоть, можна лише після огляду лікаря.

Проте найпоширенішими симптомами є:

  • біль у лікті (особливо з зовнішнього боку);
  • скованість;
  • набряк;
  • слабкість руки (особливо коли ви намагаєтеся тримати щось, наприклад ракетку, ручку або потиснути руку).

Іноді люди характеризують біль при тенісному лікті, як такий що:

  • є різким або пекучим;
  • посилюється при скручуванні або згинанні руки (наприклад, при повороті ручки дверей, відкриванні банки або маханні рукою);
  • має властивість поширюватися від ліктя до передпліччя та зап’ястя, особливо вночі.

Зазвичай тенісний лікоть розвивається на домінантній руці – тій, якою ви найчастіше користуєтеся у повсякденних справах. Часто стан не викликає серйозних ускладнень.

Проте, якщо продовжувати працювати пошкодженим ліктем до повного одужання – зростає ризик розриву сухожилля.

біль у лікті
Зазвичай тенісний лікоть розвивається на домінантній руці – тій, якою ви найчастіше користуєтеся у повсякденних справах.
9nong/Depositphotos

Які причини тенісного ліктя?

Зазвичай тенісний лікоть виникає у людей, які мають роботу, що передбачає повторювані рухи рукою. Однак іноді він може з’явитися і без чіткої причини.

Будь-який рух або дія, які ви часто повторюєте, можуть спровокувати тенісний лікоть. Надмірне навантаження від повторюваних рухів накопичується з часом. Зрештою, це призводить до появи мікротравм – маленьких розривів сухожилля. Саме ці мікротравми й спричиняють симптоми.

Менш поширеною причиною може бути раптова травма руки чи ліктя.

Ліктьовий теніс може виникнути, якщо ви виконуєте дії, що передбачають тримання чогось у руці та багаторазове скручування зап’ястя та передпліччя.

До таких дій належать:

  • робота за комп’ютером, наприклад, друкування;
  • шиття;
  • використання викрутки;
  • гра в теніс;
  • гра на музичному інструменті.

Тенісний лікоть може виникнути у будь-кого, але більш схильні до нього люди, які:

  • регулярно підіймають вагу понад 20 кг;
  • старші за 40 років;
  • курять;
  • мають ожиріння;
  • віком від 35 до 54 років.

Що робити, якщо у вас є ознаки тенісного ліктя?

Існує кілька способів полегшити симптоми тенісного ліктя:

  • Уникайте активностей, які посилюють симптоми.
  • Використовуйте протизапальні місцеві засоби на уражену ділянку для полегшення болю.
  • Виконуйте прості вправи, наприклад, згинання та розгинання руки.
  • Спробуйте носити пов’язку на передпліччя або бандаж на зап’ястя чи лікоть.

Якщо біль в ділянці ліктя не минає самостійно протягом тижня – зверніться до лікаря.

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