Що таке "тенісний лікоть" і як можна отримати таку травму?

Тенісний лікоть – це травма, яка викликає біль та запалення в ділянці ліктя.

Тенісний лікоть – одна з найпоширеніших причин болю в ділянці ліктя.

Попри назву, більшість людей із цим захворюванням насправді не грають у теніс.

Близько 3% людей у США щороку стикаються з цим захворюванням.

Щоб дізнатися, які симптоми тенісного ліктя та у кого він може виникнути – "УП. Життя" використала джерела National Health Institute, Mayo Clinic та Cleveland Clinic.

Що таке тенісний лікоть?

Тенісний лікоть – це травма, яка викликає біль та запалення в ділянці ліктя.

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Зазвичай вона виникає під впливом повторюваних перенавантажень – коли ви дуже часто виконуєте однакові рухи певною частиною тіла, через що пошкоджуються тканини.

Назва "тенісний лікоть" походить від того, що це поширена спортивна травма у людей, які грають у теніс або інші види спорту, де використовуються ракетки. Травма виникає через надмірне навантаження на сухожилля, яке з’єднує м’язи передпліччя з ліктем.

Медичний термін для ліктьового тенісу – латеральний епікондиліт. Це запалення сухожилля (щільного утворення, яке з’єднують м’язи з кістками). Латеральний епікондиліт означає, що запалення розташоване з бокової (зовнішньої) сторони ліктя. Біль може поширюватися на передпліччя та зап’ястя.

Будь-який рух, що часто змушує вас стискати, скручувати або махати передпліччям, може спричинити розвиток тенісного ліктя.

Точно дізнатися, чи є у вас тенісний лікоть, можна лише після огляду лікаря. FS-Stock/Depositphotos

Які симптоми тенісного ліктя?

Точно дізнатися, чи є у вас тенісний лікоть, можна лише після огляду лікаря.

Проте найпоширенішими симптомами є:

біль у лікті (особливо з зовнішнього боку);

скованість;

набряк ;

слабкість руки (особливо коли ви намагаєтеся тримати щось, наприклад ракетку, ручку або потиснути руку).

Іноді люди характеризують біль при тенісному лікті, як такий що:

є різким або пекучим;

посилюється при скручуванні або згинанні руки (наприклад, при повороті ручки дверей, відкриванні банки або маханні рукою);

має властивість поширюватися від ліктя до передпліччя та зап’ястя, особливо вночі.

Зазвичай тенісний лікоть розвивається на домінантній руці – тій, якою ви найчастіше користуєтеся у повсякденних справах. Часто стан не викликає серйозних ускладнень.

Проте, якщо продовжувати працювати пошкодженим ліктем до повного одужання – зростає ризик розриву сухожилля.

Зазвичай тенісний лікоть розвивається на домінантній руці – тій, якою ви найчастіше користуєтеся у повсякденних справах. 9nong/Depositphotos

Які причини тенісного ліктя?

Зазвичай тенісний лікоть виникає у людей, які мають роботу, що передбачає повторювані рухи рукою. Однак іноді він може з’явитися і без чіткої причини.

Будь-який рух або дія, які ви часто повторюєте, можуть спровокувати тенісний лікоть. Надмірне навантаження від повторюваних рухів накопичується з часом. Зрештою, це призводить до появи мікротравм – маленьких розривів сухожилля. Саме ці мікротравми й спричиняють симптоми.

Менш поширеною причиною може бути раптова травма руки чи ліктя.

Ліктьовий теніс може виникнути, якщо ви виконуєте дії, що передбачають тримання чогось у руці та багаторазове скручування зап’ястя та передпліччя.

До таких дій належать:

робота за комп’ютером, наприклад, друкування;

шиття;

використання викрутки;

гра в теніс;

гра на музичному інструменті.

Тенісний лікоть може виникнути у будь-кого, але більш схильні до нього люди, які:

регулярно підіймають вагу понад 20 кг;

старші за 40 років;

курять;

мають ожиріння;

віком від 35 до 54 років.

Що робити, якщо у вас є ознаки тенісного ліктя?

Існує кілька способів полегшити симптоми тенісного ліктя:

Уникайте активностей, які посилюють симптоми.

Використовуйте протизапальні місцеві засоби на уражену ділянку для полегшення болю.

Виконуйте прості вправи, наприклад, згинання та розгинання руки.

Спробуйте носити пов’язку на передпліччя або бандаж на зап’ястя чи лікоть.

Якщо біль в ділянці ліктя не минає самостійно протягом тижня – зверніться до лікаря.