Чому язик може почорніти та стати волохатим

Волохатий язик є набутим станом, тобто може виникнути у будь-якому віці у дітей та дорослих.

Чи задумувалися ви, яким чином відчуваєте їжу на смак, дотик та температуру? На поверхні язика містяться спеціальні сосочки, які за це відповідають.

Одним з видів цих сосочків є ниткоподібні – вони містять нервові закінчення та сприймають температуру, біль і дотик.

В нормі ці сосочки мали б відшаровуватися та оновлюватися. Проте якщо процес відшаровування ниткоподібних сосочків язика порушено – виникає такий стан як волохатий язик.

"УП. Життя" використала джерела Medscape та The Lancet, щоб розповісти, чому з'являється волохатий язик, які симптоми викликає та чи можна його вилікувати.

Чому з’являється волохатий язик

Волохатий язик є набутим станом, тобто може виникнути у будь-якому віці у дітей та дорослих.

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При цьому язик може мати коричневий, білий, зелений, рожевий або будь-який інший відтінок. Його забарвлення залежить від безпосередньої причини виникнення.

До причин появи волохатого язика відносяться:

Вважається, що зміна кольору волохатого язика може бути зумовлена інфікуванням бактеріями, що виробляють порфірин, або грибком Candida (кандидоз). Voyagerix/Depositphotos

Чим характеризується волохатий язик

Ознаками волохатого язика є:

подовження ниткоподібних сосочків;

Нормальний ниткоподібний сосочок має довжину приблизно 1 мм, тоді як при волохатому язиці – понад 15 мм.

забарвлення ниткоподібних сосочків у незвичні кольори (наприклад, чорний, коричневий, білий, зелений, рожевий);

В нормі ниткоподібні сосочки мають рожево-білий колір.

При волохатому язиці вони утримують пігменти з їжі, кофеїновмісних напоїв та тютюну, що призводить до зміни кольору.

Вважається, що зміна кольору може бути зумовлена інфікуванням бактеріями, що виробляють порфірин, або грибком Candida (кандидоз).

товстий наліт посередині язика, з більшим акцентом до задньої частини;

Характерно прояви обмежуються задніми двома третинами язика.

відсутність нормального відшарування сосочків;

Це часто відбувається через недостатнє механічне очищення поверхні язика. Цей стан часто виникає у людей з поганою гігієною порожнини рота (відсутність чищення зубів, яке б допомагало механічно очищати поверхню язика).

Найчастіше волохатий язик не викликає жодних симптомів, проте в деяких випадках може супроводжуватися такими скаргами:

печіння язика при грибковому ураженні;

лоскотання в ділянці піднебіння та ротової частини глотки під час ковтання;

відчуття блювоти у важчих випадках;

поява неприємного запаху з рота при затримці залишків їжі між подовженими сосочками.

Дотримання належної гігієни порожнини рота та м'яке механічне видалення темного нальоту допоможе позбутися волохатого язика. sruilk/Depositphotos

Як позбутися волохатого язика

Зазвичай волохатий язик є доброякісним станом та зникає, якщо вдається контролювати фактори його виникнення. Іноді потрібно зробити чистку язика частиною щоденної гігієни порожнини рота.

Найкращим рішенням буде дотримання належної гігієни порожнини рота та м'яке механічне видалення темного нальоту на поверхні язика. Це можна робити зубною щіткою або спеціальним скребком для язика, щоб видалити подовжені ниткоподібні сосочки та сповільнити ріст додаткових.

Зменшення кількості язикового нальоту запобігатиме бактеріальній колонізації язика.

В деяких випадках потрібно змінити ополіскувач для порожнини рота, яким людина тривало користується (він може містити перборат натрію, перекис натрію або перекис водню, які здатні сприяти розвитку волохатого язика).

Також можливим є утримання від надмірного вживання чаю та кави, якщо вони спричинюють зміни ниткоподібних сосочків.

Якщо причиною чорного волохатого язика є медикаменти – варто звернутися до лікаря та обговорити можливість заміни ліків на аналогічний препарат або впевнитися, що стан зникне після закінчення вживання медикаментів.

У більшості випадків наявність волохатого язика не потребує медикаментозного лікування. За наявності грибкового ураження лікар може призначити спеціальні протигрибкові препарати, проте їх надмірне застосування може бути шкідливим. Тому слід обов’язково консультуватися з фахівцем перед вживанням медикаментів.